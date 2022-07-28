У Британії попередили про збільшення ймовірності ядерного конфлікту Заходу з РФ чи Китаєм

Радник із нацбезпеки Британії Стівен Лавгроув вважає, що така ймовірність збільшується через "розрив комунікацій" Заходу з обома країнами.

Країни Заходу ризикують вступити в ядерний конфлікт із Росією чи Китаєм. Така ймовірність лише збільшується через "розрив комунікацій" з обома країнами. Про це заявив радник із національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув під час виступу у Вашингтоні, текст його промови опублікували на сайті британського уряду.

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Лавгроув вважає, що тріщина в тіньових каналах комунікації між державами призвела до того, що зростає ймовірність випадкового переростання у війну.

"Два монолітні блоки часів холодної війни — СРСР і НАТО, хоч і не без тривожних стиків, змогли дійти спільного розуміння доктрини, якої сьогодні немає. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран", — сказав він.

Стівен Лавгроув вважає правильним те, що у США вирішили проводити переговори та відновити співпрацю з Китаєм. Однак він стурбований, що технологічний прогрес Пекіна призведе до мілітаризації держави.

"У нас є чіткі побоювання щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї у її арсеналі", — заявив представник Великої Британії.

Чиновник також висловив упевненість, що важливо постійно вести діалог між державами, а також виступив за сучасний контроль озброєння.

Радник із національної безпеки Британії також згадав про вторгнення Росії до України. Лавгроув заявив, що Путін підриває глобальну безпекову архітектуру.

"Я боюся, що конфлікт відповідає моделі свідомих і безрозсудних дій Росії, спрямованих на підрив глобальної архітектури безпеки. Це схема, яка враховує незаконну анексію Криму, використання хімічної та радіологічної зброї на території Великої Британії та неодноразові порушення, що спричинили розвал Договору про ракети середньої і меншою дальністю", — сказав він.

Лавгроув додав, що "ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її дестабілізувальні дії як міжнародного партнера".

Нагадаємо, 26 липня Китай пригрозив США відповісти за візит пікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі до Тайваню. У Пекіні заявили, що "армія Китаю не сидітиме, склавши руки".

Американські аналітики зазначають, що РФ може завдати нестратегічного ядерного удару, якщо НАТО втрутиться у війну в Україні. На їхню думку, якщо в Росії вважають, що Альянс бере участь у бойових діях, наприклад, за кількістю іноземних добровольців, то буде застосування тактичної ядерної зброї.