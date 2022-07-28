В Британии предупредили об увеличении вероятности ядерного конфликта Запада с РФ или Китаем

Советник по нацбезопасности Британии Стивен Лавгроув считает, что такая вероятность увеличивается из-за "разрыва коммуникаций" Запада с обеими странами.

Страны Запада рискуют вступить в ядерный конфликт с Россией или Китаем. Такая вероятность только увеличивается из-за "разрыва коммуникаций" с обеими странами. Об этом заявил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув во время выступления в Вашингтоне, текст его речи опубликовали на сайте британского правительства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Лавгроув считает, что трещина в теневых каналах коммуникации между государствами привела к тому, что увеличивается вероятность случайного перерастания в войну.

"Два монолитных блока времен холодной войны — СССР и НАТО, хотя и не без тревожных стыков, смогли прийти к общему пониманию доктрины, которой сегодня нет. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране", — сказал он.

Стивен Лавгроув считает правильным то, что в США решили проводить переговоры и возобновить сотрудничество с Китаем. Однако он обеспокоен, что технологический прогресс Пекина приведет к милитаризации государства.

"У нас есть четкие опасения относительно программы ядерной модернизации Китая, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале", — заявил представитель Великобритании.

Чиновник также выразил уверенность в том, что важно постоянно вести диалог между государствами, а также выступил за современный контроль вооружения.

Советник по национальной безопасности Британии также вспомнил о вторжении России в Украину. Лавгроув заявил, что Путин подрывает глобальную архитектуру безопасности.

"Я боюсь, что конфликт отвечает модели сознательных и безрассудных действий России, направленных на подрыв глобальной архитектуры безопасности. Это схема, которая включает незаконную аннексию Крыма, использование химического и радиологического оружия на территории Великобритании и неоднократные нарушения, повлекшие за собой развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сказал он.

Лавгроув добавил, что "мы будем продолжать притягивать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия, как междунарождного партнера".

Напомним, 26 июля Китай пригрозил США ответить за визит пикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине заявили, что "армия Китая не будет сидеть, сложа руки".

Американские аналитики отмечают, что РФ может нанести нестратегический ядерный удар, если НАТО вмешается в войну в Украине. По их мнению, если в России посчитают, что Альянс участвует в боевых действиях, например, по количеству иностранных добровольцев, то последует применение тактического ядерного оружия.