РФ сразу нанесет нестратегический ядерный удар, если НАТО вмешается в войну в Украине, — СМИ

По мнению аналитиков из Rand Corporation, если в РФ решат, что НАТО участвует в войне в Украине, например по количеству иностранных добровольцев, последует применение тактического ядерного оружия, что заложено в военной доктрине РФ.

Сотрудники американского аналитического центра Rand Corporation в своем докладе сообщают о риске дальнейшей эскалации войны в Украине, главные опасения связаны с угрозой для украинских военных и гражданских жителей. Риск вовлечения в войну других участников — США и стран НАТО — возможен, но не неизбежен. Об этом сообщается на сайте Rand Corporation.

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Действия США и союзников, поддерживающих Украину, уже стоили России колоссальных издержек из-за масштабных экономических санкций и поставок оружия Украине.

Авторы доклада делают вывод о том, что от России стоит ожидать ответных действий. Прямое нападение на одну из стран НАТО не столько вероятно, как, например, другого рода разрушительные действия со стороны Москвы. Например кибератаки на критически важные объекты или убийства западных военных или политиков. В Кремле могут даже посчитать это вопросом национальной чести россиян.

Наибольший риск связан с тем, что кремлевское руководство может решить, что прямое столкновение с НАТО в Украине неизбежно и нанести удар первыми, чтобы уменьшить свои последующие потери.

ВС РФ значительно израсходовали запас обычных ракет

Риск дальнейшей эскалации повышается из-за того, что российский запас обычных ракет большой дальности существенно сократился в ходе войны в Украине. Сейчас у Москвы меньше возможностей для ведения конвенциональных боевых действий и нанесения ударов по ключевым целям НАТО на территории Европы. Если кремлевское руководство решит, что вмешательство НАТО неизбежно, они могут сразу же прибегнуть к нестратегическому ядерному удару. Хотя такие действия возымеют последствия, российская военная доктрина предусматривает применение нестратегического ядерного оружия в военных конфликтах.

Общественное мнение может подтолкнуть руководство стран НАТО

Из-за роста возмущения военными преступлениями российских войск среди населения западных стран в Москве могут решить, что для прямого военного вмешательства НАТО есть политическая воля.

Секретные операции РФ в странах Запада

Аналитики Rand допускают, что из-за значительной поддержки Украины и того обстоятельства, что в рядах ВСУ появляется много добровольцев из стран НАТО, в Кремле могут посчитать, что НАТО уже, по сути, вовлечено в конфликт. Участие на стороне Украины западных военных или людей с боевым опытом может быть расценено как доказательство того, что руководство НАТО решило направить свой военный контингент в Украину.

Военное командование РФ может счесть, что наряду с поставками высокотехнологичных систем, в Украину едут и западные инструкторы. В ответ РФ может проводить секретные операции на территории натовских стран, чтобы показать свою готовность к противостоянию с Западом. В качестве мишеней могут быть выбраны склады боеприпасов и военной техники за рубежом. Если диверсионные операции будут раскрыты, военное командование НАТО может ощутить давление и необходимость в ответных мер.

Цель возможных упреждающих ударов России аналитики из Rand Corporation видят в том, чтобы разубедить руководство НАТО в необходимости дальнейших действий. Россия потратила большое количество высокоточных ракет в Украине, поэтому ее руководство, вероятно, обеспокоено тем, как может проходить потенциальная война с НАТО. Отсюда еще больший риск эскалации, ведь российские руководители могут решить, что в их интересах попытаться запугать НАТО и нанести упреждающий удар.

Протесты в РФ

Протестные выступления на территории России также могут рассматриваться как вмешательство стран Запада и попытки отстранить от власти действующий режим посредством поддержки оппозиционеров.

Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил судным днем за удары по Крыму. А военные трибуналы над страной с крупнейшим ядерным потенциалом он считает угрозой всему человечеству.

Ранее Фокус сообщал, что путинский режим слабеет, а среди российских политиков идет подковерная борьба за власть, поэтому чиновники, такие как Медведев, почувствовали свободу делать громкие заявления. До начала острой фазы войны в Украине, этого не наблюдалось.