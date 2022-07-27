РФ відразу завдасть нестратегічного ядерного удару, якщо НАТО втрутиться у війну в Україні, — ЗМІ

На думку аналітиків з Rand Corporation, якщо у РФ вирішать, що НАТО бере участь у війні в Україні, наприклад, за кількістю іноземних добровольців, піде застосування тактичної ядерної зброї, що закладено у військовій доктрині РФ.

Співробітники американського аналітичного центру Rand Corporation у своїй доповіді повідомляють про ризик подальшої ескалації війни в Україні, головні побоювання пов'язані із загрозою для українських військових та громадянських мешканців. Ризик залучення у війну інших учасників — США та країн НАТО — можливий, але не неминучий. Про це повідомляє сайт Rand Corporation.

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Дії США та союзників, які підтримують Україну, вже коштували Росії колосальних витрат через масштабні економічні санкції та постачання зброї Україні.

Автори доповіді роблять висновок про те, що від Росії варто очікувати дій у відповідь. Прямий напад на одну з країн НАТО не так імовірний, як, наприклад, інші руйнівні дії з боку Москви. Наприклад кібератаки на критично важливі об'єкти чи вбивства західних військових або політиків. У Кремлі можуть навіть вважати це питанням національної честі росіян.

Найбільший ризик пов'язаний з тим, що кремлівське керівництво може вирішити, що пряме зіткнення з НАТО в Україні неминуче і завдати удару першими, щоб зменшити свої подальші втрати.

ЗС РФ значно витратили запас звичайних ракет

Ризик подальшої ескалації підвищується через те, що російський запас звичайних ракет великої дальності суттєво скоротився під час війни в Україні. Зараз у Москви менше можливостей для ведення конвенційних бойових дій та завдання ударів по ключових цілях НАТО на території Європи.Якщо кремлівське керівництво вирішить, що втручання НАТО неминуче, вони можуть відразу вдатися до нестратегічного ядерного удару. Хоча такі дії мають наслідки, російська військова доктрина передбачає застосування нестратегічної ядерної зброї у військових конфліктах.

Громадська думка може підштовхнути керівництво країн НАТО

Через зростання обурення воєнними злочинами російських військ серед населення західних країн у Москві можуть вирішити, що для прямого військового втручання НАТО є політична воля.

Секретні операції РФ у країнах Заходу

Аналітики Rand припускають, що через значну підтримку України та обставини, що в лавах ЗСУ з'являється багато добровольців з країн НАТО, у Кремлі можуть вважати, що НАТО вже, по суті, залучено до конфлікту. Участь на боці України західних військових чи людей з бойовим досвідом можуть розцінити як доказ того, що керівництво НАТО вирішило направити свій військовий контингент до України.

Військове командування РФ може вважати, що поряд з постачанням високотехнологічних систем в Україну їдуть і західні інструктори. У відповідь РФ може проводити секретні операції на території натовських країн, щоби показати свою готовність до протистояння із Заходом. Як мішені можуть обрати склади боєприпасів та військової техніки за кордоном. Якщо диверсійні операції розкриють, військове командування НАТО може відчути тиск і необхідність у відповідних діях.

Мета можливих попереджувальних ударів Росії аналітики з Rand Corporation вбачають у тому, щоб переконати керівництво НАТО у необхідності подальших дій. Росія витратила велику кількість високоточних ракет в Україні, тому її керівництво, ймовірно, занепокоєне тим, як може відбуватися потенційна війна з НАТО. Звідси ще більший ризик ескалації, адже російські керівники можуть вирішити, що в їхніх інтересах спробувати залякати НАТО і запобігти удару.

Протести у РФ

Протестні виступи на території Росії також можуть розглядати як втручання країн Заходу та спроби усунути від влади чинний режим через підтримку опозиціонерів.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв погрожував судним днем за удари по Криму. А військові трибунали над країною з найбільшим ядерним потенціалом вважає загрозою всьому людству.

Раніше Фокус повідомляв, що путінський режим слабшає, а серед російських політиків йде підкилимна боротьба за владу, тому чиновники, такі як Медведєв, відчули свободу робити гучні заяви. До початку гострої фази війни в Україні цього не спостерігалося.