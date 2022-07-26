"Армия не будет сидеть сложа руки": КНР пригрозила США ответить на визит Пелоси на Тайвань

Китайские военные примут решительные меры для защиты своей территориальной целостности, заявил представитель Минобороны КНР.

В случае, если Соединенные Штаты не отменят визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, "армия Китая не будет сидеть сложа руки" и примет "решительные меры". Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Тан Кефей, передает агентство Xinhua.

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Представитель китайского оборонного ведомства отметил, что Китай требует, чтобы Соединенные Штаты выполнили свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня практическими действиями и не организовывать визит Пелоси на Тайвань.

"Если Соединенные Штаты будут продолжать, китайская армия никогда не будет сидеть сложа руки. Она, безусловно, примет решительные меры, чтобы предотвратить любое иностранное вмешательство и попытки признания независимости Тайваня, а также будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", — сообщили журналисты со ссылкой на представителя Минобороны КНР.

Присутствовавший на брифинге репортер упомянул, что ряд СМИ заявили о вероятности военного ответа Китая в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань. Кефей комментировать эту информацию отказался.

Спикер Минобороны добавил, что Пекин неоднократно выражал протест против грядущего визита Пелоси на Тайвань, добавив, что это событие "неизбежно нанесет чрезвычайно серьезный ущерб военным отношениям" двух сверхдержав.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой источники сообщило, что Китай направил администрации президента США Джо Байдена резкое частное предупреждение из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе. По информации журналистов, ответ КНР может нести военный характер.

В июне китайские власти заявили, что Пекин готов "бороться до самого конца", чтобы помешать объявлению независимости Тайваня, который КНР рассматривает как свою территорию. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что китайские войска в любом случае "полностью решат тайваньский вопрос".