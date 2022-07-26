"Армія не сидітиме склавши руки": КНР пригрозила США відповісти на візит Пелосі в Тайвань

Китайські військові вживуть рішучих заходів для захисту своєї територіальної цілісності, заявив представник Міноборони КНР.

У випадку, якщо Сполучені Штати не скасують візит спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі в Тайвань, "армія Китаю не сидітиме склавши руки" та вживе "рішучих заходів". Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства національної оборони КНР Тан Кефей, передає агентство Xinhua.

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Представник китайського оборонного відомства зазначив, що Китай вимагає, щоб Сполучені Штати виконали своє зобов'язання не підтримувати незалежність Тайваню практичними діями та не організовувати візит Пелосі в Тайвань.

"Якщо Сполучені Штати продовжуватимуть, китайська армія ніколи не сидітиме склавши руки. Вона, безумовно, вживе рішучих заходів, щоб запобігти будь-якому іноземному втручанню та спробам визнання незалежності Тайваню, а також рішуче захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність", — повідомили журналісти з посиланням на представника Міноборони КНР.

Репортер, який був присутній на брифінгу, згадав, що низка ЗМІ заявила про ймовірність військової відповіді Китаю в разі візиту спікерки Палати представників Конгресу США в Тайвань. Кефей коментувати цю інформацію відмовився.

Спікер Міноборони додав, що Пекін неодноразово висловлював протест проти майбутнього візиту Пелосі в Тайвань, додавши, що ця подія "неминуче завдасть надзвичайно серйозної шкоди військовим відносинам" двох наддержав.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на джерело повідомило, що Китай направив адміністрації президента США Джо Байдена різке приватне попередження через можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань у серпні. За інформацією журналістів, відповідь КНР може мати військовий характер.

У червні китайська влада заявила, що Пекін готовий "боротися до самого кінця", щоб завадити оголошення незалежності Тайваню, який КНР розглядає як свою територію. Міністр оборони Китаю Вей Фенхе запевнив, що китайські війська в будь-якому випадку "повністю вирішать тайванське питання".