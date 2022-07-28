Советники предупредили Пентагон об угрозе ядерного удара РФ по странам НАТО

Путин может отдать приказ на применение ядерного оружия, если почувствует, что прямой конфликт с Альянсом неизбежен, считают аналитики Rand Corporation.

Россия может применить ядерное оружие против стран НАТО, если почувствует, что прямая атака Альянса на РФ неизбежна. Об этом говорится в докладе аналитиков американского исследовательского центра Rand Corporation, который выполняет заказы американского правительства и Министерства обороны США.

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Эксперты привели в своем докладе четыре вероятных пути эскалации между РФ и НАТО. Для реализации одного из них, включащего вероятность применения ядерного оружия, необходимо сочетание следующих факторов:

усиление политического давления в странах-членах НАТО с целью вмешательства в войну в Украине;

разворачивание дополнительных сил Альянса на восточном фланге стран-членов;

участие добровольцев из стран-членов НАТО в войне в Украине;

ослабление обычных возможностей России по ответу на вышеуказанные угрозы.

По мнению Rand, эти факторы могут вылиться в следующее:

Россия осознает неизбежный риск вмешательства НАТО в войну в Украине;

эскалация может начаться с немедленного перехода к ударам со стороны РФ по силам или территории стран НАТО;

возможно применение ядерного оружия.

"Самый большой риск того, что Россия примет решение перейти непосредственно к кинетическому удару (кинетический удар — эвфемизм, означающий применение военной силы. — ред.) по союзникам по НАТО, будет связан с тем, что Москва осознает неизбежность крупномасштабных прямых атак НАТО по позициям войск РФ в Украине", — считают аналитики.

В докладе также говорится, что риск нанесения удара Россией усугубляется еще и тем, что запасы обычных ракет РФ большой дальности существенно истощились в ходе войны в Украине.

"Если Россия убедится, что интервенция НАТО неизбежна, Кремль, следовательно, может либо немедленно прибегнуть к своему нестратегическому ядерному оружию (НСЯО), либо сделать это гораздо раньше… чем если бы его обычные возможности не были задействованы", — указано в отчете.

В Rand отметили, что Вооруженные силы РФ готовы к использованию НСЯО в качестве средства ведения боевых действий, несмотря на тяжелые последствия, которые бы повлек этот шаг.

"Война России и НАТО далеко не неизбежный исход нынешнего конфликта. Политики США и их союзников должны быть обеспокоены конкретными путями и потенциальными триггерами, но они не должны действовать исходя из предположения, что каждый шаг повлечет за собой острые риски эскалации", — добавили в корпорации.

RAND Corporation — американский некоммерческий аналитический центр по вопросам глобальной политики, созданный в 1948 году компанией Douglas Aircraft Company для проведения исследований и анализа для Вооруженных сил США. Он финансируется правительством США и частными фондами, корпорациями, университетами и частными лицами.

Напомним, ранее в этом месяце бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей колонке для Bloomberg выразил мнение, что применение Россией ядерного оружия маловероятно, в то время как существуют большие риски использования государством-агрессором химического оружия в таких городах, как Киев, Одесса или Львов.

В свою очередь адмирал в отставке, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майк Маллен не исключил того, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие.

Тем временем советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув во время выступления в Вашингтоне отметил, что из-за разрыва Западом связей с Россией и Китаем существует риск начала ядерного конфликта.