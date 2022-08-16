За ядерної війни між РФ і США помруть понад 5 млрд осіб, — дослідження

У разі великого конфлікту між двома країнами з голодом зіштовхнуться понад 75% населення планети, підрахували вчені.

Понад 5 мільярдів людей помруть від голоду внаслідок повномасштабної ядерної війни між США та Росією, згідно з глобальним дослідженням, проведеним вченими-кліматологами Ратгерського університету (штат Нью Джерсі), де оцінювали постконфліктне виробництво сільськогосподарських культур. Про це йдеться на сайті установи.

Дослідники розрахували розповсюдження пилу, який блокуватиме сонце та з'явиться в результаті війни, за шістьма сценаріями — п'ять невеликих війн між Індією та Пакистаном і велика війна між США та Росією.

Навіть за найменшого ядерного сценарію, тобто за локальної війни між Індією та Пакистаном, середнє глобальне виробництво продовольства скоротиться на 7% протягом п'яти років конфлікту. У найбільшому сценарії війни — повномасштабному ядерному конфлікті між Сполученими Штатами та РФ — середнє глобальне виробництво знизиться приблизно на 90% через три-чотири роки після бойових дій, стверджують дослідники.

Зниження врожаю буде найбільш серйозним у країнах середніх і високих широт, у тому числі у великих країнах-експортерах, таких як Росія та США, що може призвести до експортних обмежень і викликати серйозні збої в країнах Африки та Близького Сходу, що залежать від імпорту, йдеться в публікації. За словами вчених, за великої війни понад 75% планети голодуватимуть протягом двох років.

Єдиним довгостроковим рішенням у цьому випадку є Договір ООН про заборону ядерної зброї, який наразі був ратифікований 66 країнами, але жодною з дев'яти ядерних держав.

Робок сказав, що в дослідників уже більш ніж достатньо інформації, щоб знати, що ядерна війна будь-якого масштабу знищить глобальні продовольчі системи, вбивши при цьому мільярди людей.

"Наша робота ясно показує, що цим дев'яти державам час прислухатися до науки та решти світу й підписати цей договір", — кажуть дослідники.

Нагадаємо, голова британської військової розвідки генерал-лейтенант Джеймс Гокенхалл повідомляв, що РФ може використати ядерну зброю за умови поразки в повномасштабній війні проти України.

Також ми писали про те, як Росія вивела свою ядерну зброю з-під інспекції США.