РФ може використати ядерну зброю при загрозі поразки, – голова британської розвідки

За словами Джеймса Хокенхалла, ані Росія, ані Україна не зможуть досягти якогось значного військового успіху цього року. У південних регіонах країни також не варто очікувати на істотні зміни в найближчі місяці.

Російська Федерація може використати тактичну ядерну зброю у разі загрози поразки у війні. Про це в інтерв'ю ВВС розповів голова британської військової розвідки генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл.

За його словами, Захід дуже уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї. Генерал вважає, що найближчим часом Путін навряд використовуватиме ядерні боєголовки, проте розвідка готова й надалі приділяти такій ймовірності увагу.

Хокенхалл наголошує, що ризики "ядерного" розвитку конфлікту можуть змінюватися у зв'язку із ситуацією на полі бою.

Війна в Україні: прогноз британської розвідки

Як вважає високопоставлений британський військовий, війна в Україні затягнеться. Ані країна-агресор, ані Україна не зможуть досягти якогось значного військового успіху цього року. Росія явно намагається накопичити більше військ, проте зазнає значних втрат.

ЗС РФ намагаються передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь України, де вони зазнають значного тиску з боку українських військових у Херсоні та околицях окупованого міста. Однак очікувати на південному фронті значних змін протягом найближчих місяців не варто, наголошує генерал.

Хокенхалл розуміє бажання України відвоювати свої території та допускає контратаки та контрнаступи. Водночас він не вірить, що цього року одна зі сторін вдасться до будь-яких рішучих дій.

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на прогнози 12 аналітиків повідомило, що повномасштабне російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на чотири роки назад за підсумками першого кварталу після нападу. Валовий внутрішній продукт РФ впав майже на 5% і це лише початок. Європа в серпні скоротить імпорт енергоресурсів і до середини 2023 року очікується нижня точка, впевнені економісти.

Раніше Фокус писав про те, що Росія намагатиметься окупувати Одесу на початку наступного року. Країна-агресор планує захопити південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від моря.