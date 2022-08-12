Економіка Росії відкотилася на чотири роки за три місяці війни, — Bloomberg

Валовий внутрішній продукт РФ впав майже на 5% і це — лише початок. Європа в серпні скоротить імпорт енергоресурсів і до середини 2023 року очікується нижня точка, впевнені економісти.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на чотири роки тому за підсумками першого кварталу після нападу. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на прогнози 12 аналітиків.

Російська економіка набирала обертів у першому кварталі 2022 року, але далі почала різко падати. Валовий внутрішній продукт РФ скоротився вперше протягом року й упав на 4,7%.

Економіст із Росії Олександр Ісаков сказав, що економіка його країни втратить 4 роки зростання та відкотиться на рівень 2-го кварталу 2018 року. Можливо, регрес сповільниться в 4-му кварталі через ослаблення монетарної політики, що підтримує попит.

Ще 2% Росія втратить у 2023 році, тому що Європа скоротить експорт енергоресурсів.

Санкції Заходу — коли економіка РФ досягне дна

Західні санкції, на думку експертів, порушили торгові ланцюжки. Деякі галузі, такі як автомобілебудування, були паралізовані. Споживчі витрати припинилися.

Центральний банк РФ прогнозує погіршення економіки в наступних кварталах, відновлення не варто чекати до другої половини наступного року.

"Криза рухається дуже плавною траєкторією. Економіка досягне нижньої точки в кращому випадку до середини 2023 року", — сказав провідний економіст банку "ЦентроКредит" Євген Суворов.

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ВВП країни, за очікуваннями центрального банку РФ, скоротиться на 7% у цьому кварталі та ще більше — у четвертому. У другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

Ситуація ускладниться зниженням постачання енергоносіїв до Європи із серпня. До початку наступного року видобуток сирої нафти у Росії скоротиться приблизно на 20%.

Нагадаємо, що Міжнародне енергетичне агентство 11 серпня заявило про обмежений вплив західних санкцій проти Росії. За липень видобуток нафти в Росії скоротився лише на 3%.

У Мінфіні США раніше прогнозували, що на Росію чекає найглибша економічна криза за останні 28 років. Цього року економіка РФ має впасти на 12%.

Фахівці МВФ підрахували, що через війну з Росією українська економіка впаде на 35% цього року.