Назад у 90-ті: у 2022 році на економіку РФ очікує найбільше падіння за 28 років, — Bloomberg

У виданні зазначають, що 2022 року російська економіка впаде на 12%, а 1994-го вона знизилася на 12,4%. Рекордним для пострадянської Росії був 1992 рік — тоді ВВП знизився на 14,5%.

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Росія стикається з найглибшим економічним спадом за останні 28 років через посилення тиску введених проти Росії санкцій США та їх союзників. 2022 року російська економіка впаде на 12%, а 2023 року падіння продовжиться. Про це повідомляє видання Bloombeg із посиланням на внутрішній прогноз Міністерства фінансів США.

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За даними журналістів, в американському Мінфіні очікували падіння не більше ніж на 8%. Однак економічні проблеми можна порівняти з потрясіннями, що спостерігалися на початку 1990-х років, коли пострадянська економіка Росії переходила на капіталістичний устрій і зіткнулася зі спадом, небаченим з часів війни.

У виданні зазначають, що 2022 року російська економіка впаде на 12%, а 1994-го вона знизилася на 12,4%. Рекордним падінням економіки пострадянської Росії був 1992 рік — тоді ВВП знизився на 14,5%.

Головний економіст фінансової групи БКС у Москві Наталія Лаврова заявила, що основні мінуси можуть бути ще попереду — ймовірне нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу та відтік іноземних компаній.

"Все це, ймовірно, поступово розширюватиметься, з перенесенням великої кількості негативу на 2023 рік" — сказала вона і спрогнозувала, що економіка Росії цього року впаде на 10,8%, а наступного втратить ще 5%.

29 квітня Банк Росії заявив, що очікує скорочення на 8-10% цього року. Опитування економістів, проведене Bloomberg, показало середнє зниження на 10,3%.

Нагадаємо, журналісти Bloomberg повідомляли, що ЄС послабить "нафтову" частину санкцій проти Росії. Пропозиція про заборону на перевезення палива європейськими танкерами до третіх країн буде відкликана. Таке рішення пов'язане з тим, що це може негативно вплинути на країни, економіка яких залежить від судноплавства.

Згідно з прогнозом МВФ, через вторгнення Росії економіка України впаде на 35% цього року. За тими ж прогнозами валютного фонду Росія втратить 8,5% від своєї економіки.