Назад в 90-е: в 2022 году экономику РФ ожидает самое большое падение за 28 лет, — Bloomberg

В издании отмечают, что в 2022 году российская экономика упадет на 12%, а в 1994 она снизилась на 12,4%. Рекордным для постсоветской России был 1992 год — тогда ВВП снизилось на 14,5%.

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Россия сталкивается с самым глубоким экономическим спадом за последние 28 лет из-за усиления давления введенных против России санкций США и их союзниками. В 2022 году российская экономика упадет на 12%, а в 2023 году падение продолжится. Об этом сообщает издание Bloombeg со ссылкой внутренний прогноз Министерства финансов США.

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По данным журналистов, в американском Минфине ожидали падение не более чем, на 8%. Однако экономические проблемы можно сравнить с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов, когда постсоветская экономика России переходила на капиталистический строй и столкнулась со спадом, невиданным со времен войны.

В издании отмечают, что в 2022 году российская экономика упадет на 12%, а в 1994 она снизилась на 12,4%. Рекордным по падению экономики постсоветской России был 1992 год — тогда ВВП снизилось на 14,5%.

Главный экономист финансовой группы БКС в Москве Наталия Лаврова заявила, что основные минусы могут быть еще впереди — вероятное нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа и отток иностранных компаний.

"Все это, вероятно, будет постепенно расширяться, с переносом большого количества негатива на 2023 год" — сказала она и спрогнозировала, что экономика России в этом году упадет на 10,8%, а в следующем потеряет еще 5%.

29 апреля Банк России заявил, что ожидает сокращения на 8-10% в этом году. Опрос экономистов, проведенный Bloomberg, показал среднее снижение на 10,3%.

Напомним, журналисты Bloomberg сообщали, что ЕС ослабит "нефтяную" часть санкций против России. Предложение о запрете на перевозку топлива европейскими танкерами в третьи страны будет отозвано. Такое решение связано с тем, что это может негативно повлиять на страны, чья экономика зависит от судоходства.

Согласно прогнозу МВФ, из-за вторжения России, экономика Украины упадет на 35% в этом году. По тем же прогнозам валютного фонда, Россия потеряет 8,5% от своей экономики.