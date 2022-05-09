ЕС ослабит "нефтяную" часть шестого пакета санкций против России, — Bloomberg

Предложение о запрете на перевозку топлива европейскими танкерами в третьи страны будет отозвано, поскольку эта мера может негативно повлиять на страны, чья экономика сильно зависит от судоходства.

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Европейский союз намерен смягчить будущий шестой пакет санкций против РФ в части экспорта российской нефти. В частности, предложение о запрете на перевозку топлива европейскими судами в третьи страны будет отозвано. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на документы и лиц, знакомых с вопросом.

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Греция, экономика которой сильно зависит от судоходства, была среди государств-членов, которые настаивали на исключении положения об экспорте российской нефти в третьи страны из шестого пакета санкций ЕС. Отсутствие единой позиции среди стран "Большой семерки" стало главной причиной отклонения предложения, пишет агентство.

И хотя предложение о запрете экспорта европейскими судами отклонено, даже смягченная версия ограничений "значительно усложнит жизнь Москве", если она будет принята, так как запрет на страхование будет распространяться на подавляющее большинство нефтяных танкеров, которые перевозят российское топливо.

Танкерные компании коллективно страхуют свои суда от различных рисков, включая разливы нефти. Посредством лондонской организации The International Group of P&I Clubs владельцы судов коллективно покупают страховые полисы у 80 перестраховщиков, в том числе у более чем 20 из 25 крупнейших поставщиков таких услуг в мире.

"Таким образом, запрет на страхование сделал бы практически невозможным получение такого покрытия, учитывая, сколько перестраховщиков являются европейскими, по словам старшего ведущего андеррайтера (специалиста, чья деятельность связана с оценкой и принятием на себя рисков — ред.), непосредственно участвующего в торговле", — говорится в публикации.

Члены The International Group of P&I Clubs обеспечивают страхование 95% танкерного флота от разливов и других морских обязательств, говорится в материале. Если бы они больше не могли этого делать, это вынудило бы Москву или ее покупателей придумать альтернативные договоренности в то время, когда Россия уже находится под жесткими санкциями.

Тем временем дипломаты ЕС пытаются решить проблему с возражением Венгрии против предложенного Европейской комиссии эмбарго на российскую нефть, по итогам встречи на минувших выходных сторонам договориться не удалось.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия может наложить вето на решение о запрете импорта нефти из РФ, так как эта страна, как, например, Словакия, сильно зависит от российских энергоносителей. По данным журналистов, в связи с этим в ЕС рассматривали возможность обеспечения более мягких условия для некоторых европейских стран по отказу от топлива из РФ.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заверил, что его страна не поддержит не только эмбарго на российскую нефть, но и санкции в отношении московского патриарха Кирилла, так как венгерские власти выступают против включения церковных деятелей в санкционный список.

Также мы писали, что Греция продолжает поставки российской нефти морским путем, что позволяет России сохранить экспорт своего сырья на том же уровне, что был до полномасштабного вторжения в Украину.