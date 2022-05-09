ЄС послабить "нафтову" частину шостого пакету санкцій проти Росії, — Bloomberg

Пропозиція про заборону на перевезення палива європейськими танкерами до третіх країн відкличуть, оскільки цей захід може негативно вплинути на країни, економіка яких залежить від судноплавства.

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Європейський союз має на меті пом'якшити майбутній шостий пакет санкцій проти РФ щодо експорту російської нафти. Зокрема, пропозиція про заборону на перевезення палива європейськими судами до третіх країн відкличуть. Про це в понеділок, 9 травня, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на документи та осіб, знайомих із питанням.

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Греція, економіка якої сильно залежить від судноплавства, була серед держав-членів, які наполягали на виключенні положення про експорт російської нафти до третіх країн із шостого пакета санкцій ЄС. Відсутність єдиної позиції серед країн "Великої сімки" стала головною причиною відхилення пропозиції, пише агентство.

І хоча пропозиція про заборону експорту європейськими судами відхилена, навіть пом'якшена версія обмежень "значно ускладнить життя Москві", якщо її приймуть, оскільки заборона страхування поширюватиметься на переважну більшість нафтових танкерів, які перевозять російське паливо.

Танкерні компанії колективно страхують свої судна від різних ризиків, включаючи розливи нафти. За допомогою лондонської організації The International Group of P&I Clubs власники судів колективно купують страхові поліси у 80 перестраховиків, зокрема більш ніж 20 із 25 найбільших постачальників таких послуг у світі.

"Так заборона на страхування унеможливила б отримання такого покриття, враховуючи, скільки перестраховиків є європейськими, за словами старшого провідного андеррайтера (фахівця, чия діяльність пов'язана з оцінкою та прийняттям на себе ризиків — ред.), який безпосередньо бере участь у торгівлі", — йдеться в публікації.

Члени The International Group of P&I Clubs забезпечують страхування 95% танкерного флоту від розливів та інших морських зобов'язань, йдеться в матеріалі. Якби вони більше не могли цього робити, це змусило б Москву або її покупців придумати альтернативні домовленості, коли Росія вже перебуває під жорсткими санкціями.

Тим часом дипломати ЄС намагаються розв'язати проблему із запереченням Угорщини проти запропонованого Європейською комісією ембарго на російську нафту, за підсумками зустрічі на минулих вихідних сторонах домовитися не вдалося.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Угорщина може накласти вето на рішення про заборону імпорту нафти з РФ, оскільки ця країна, як, наприклад, Словаччина, дуже залежить від російських енергоносіїв. За даними журналістів, через це у ЄС розглядали можливість забезпечення м'якших умов для деяких європейських країн щодо відмови від палива з РФ.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зі свого боку запевнив, що його країна не підтримає не лише ембарго на російську нафту, а й санкції проти московського патріарха Кирила, оскільки угорська влада виступає проти включення церковних діячів до списку санкцій.

Також ми писали, що Греція продовжує постачання російської нафти морським шляхом, що дозволяє Росії зберегти експорт своєї сировини на тому ж рівні, що був до повномасштабного вторгнення в Україну.