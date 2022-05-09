Греція допомагає РФ зберегти експорт нафти на довоєнному рівні, — Die Welt

За інформацією журналістів, грецькі танкери продовжують постачання сировини з РФ морем, незважаючи на санкції.

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Греція продовжує постачання російської нафти морським шляхом, незважаючи на санкції, пише видання Die Welt. Це дозволяє зберегти Росії експорт своєї сировини на тому самому рівні, що був до військового вторгнення в Україну.

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"Тоді як багато європейських і американських дилерів, нафтових компаній і судноплавних компаній припинили всі контакти з операторами російського флоту, грецькі судновласники продовжують розширювати свій бізнес у Росії", — зокрема, уточнюють журналісти.

Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia прийняв на борт російську нафту марки Urals у порту Роттердама та попрямував у Сінгапур. Сьогодні він же з вантажем сировини вийшов із Новоросійська та прямує в Індію.

Дедалі більше танкерів прямують у Індію, Китай і Південну Корею, фрахтові ставки на нафтові танкери вже виросли на 230 відсотків через війну в Україні.

Загалом протягом квітня з російських нафтових портів Приморська, Новоросійська, Усть-Луги та Санкт-Петербурга вийшло 190 танкерів, із них 76 ішли під грецьким прапором. Це означає, що Греція збільшила свою частку в транспортуванні російської нафти втричі, порівняно з попереднім роком.

За даними лондонського судноплавного реєстру Lloyd's List, із Росії, починаючи з 24 лютого, щодня вивозиться близько 4,5 млн барелів сирої нафти на суму близько $509 млн. А нафтові угоди російських енергетичних транснаціональних корпорацій "Роснафта" й "Лукойл" продовжують зовсім безперешкодно оформлятися через європейські порти.

Тим часом у Києві за участю уряду в березні була сформована група з відстеження російських танкерів. Фахівці реєструють усі рейси танкерів у Росію та з Росії за допомогою відкритих джерел в інтернеті.

Нагадаємо, 4 травня ЄС представив шостий пакет санкцій проти РФ. Єврокомісія пропонує поетапно відмовитися від палива з РФ і відключити від SWIFT три банки, включаючи найбільший — "Сбербанк".

Також Європейський Союз може заборонити компаніям надавати послуги з транспортування нафти з РФ. ЄС хоче вийти за межі заборони на імпорт російської нафти, поширивши санкції, зокрема, на страхові компанії.