Греция помогает РФ сохранить экспорт нефти на довоенном уровне, — Die Welt

По информации журналистов, греческие танкеры продолжают поставки сырья из РФ по морю несмотря на санкции.

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Греция продолжает поставки российской нефти морским путем несмотря на санкции, пишет издание Die Welt. Это позволяет сохранить России экспорт своего сырья на том же уровне, что был до военного вторжения в Украину.

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"В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России", — в частности, уточняют журналисты.

К примеру, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и направился в Сингапур. Сегодня он же с грузом сырья вышел из Новороссийска и направляется в Индию.

Все больше танкеров направляются в Индию, Китай и Южную Корею, фрахтовые ставки на нефтяные танкеры уже выросли на 230 процентов из-за войны на Украине

Всего же в течение апреля из российских нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга вышло 190 танкеров, из них 76 шли под греческим флагом. Это означает, что Греция увеличила свою долю в транспортировке российской нефти втрое по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным лондонского судоходного реестра Lloyd's List, из России, начиная с 24 февраля, ежедневно вывозится около 4,5 млн баррелей сырой нефти на сумму около $509 млн. А нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты

Между тем, в Киеве при участии правительства в марте была сформирована группа по отслеживанию российских танкеров. Специалисты регистрируют все рейсы танкеров в Россию и из России с помощью открытых источников в интернете.

Напомним, 4 мая ЕС представил шестой пакет санкций против РФ. Еврокомиссия предлагает поэтапно отказаться от топлива из РФ и отключить от SWIFT три банка, включая крупнейший — Сбербанк.

Также Европейский Союз может запретить компаниям оказывать услуги по транспортировке нефти из РФ. ЕС хочет выйти за рамки запрета на импорт российской нефти, распространив санкции, в том числе, на страховые компании.