МВФ серьезно ухудшил прогноз роста мировой экономики в связи с войной России в Украине

По данным МВФ, в 2022 году рост мировой экономики составит 3,6%, но только в том случае, если территория военных действий ограничится Украиной.

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Экономический ущерб от войны России в Украине будет способствовать к значительному замедлению глобального роста в 2022 году. Об этом идет речь в отчете фонда World Economic Outlook.

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"Мы прогнозировали, что глобальное восстановление усилится со второго квартала этого года после кратковременного воздействия варианта Omicron. С тех пор перспективы ухудшились, в основном, из-за вторжения России в Украину, вызвавшего трагический гуманитарный кризис в Восточной Европе, и санкций, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия", — говорится в отчете МВФ.

По данным фонда, в 2022 году рост мировой экономики замедлится с оценочных 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 году. В фонде отметили: прогноз предполагает, что военные действия ограничатся Украиной. "Необычно высокая неопределенность окружает этот прогноз, и преобладают риски для глобальных перспектив, в том числе, возможное обострение войны, эскалация санкций в отношении России, более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста в Китае", — говорится в отчете МВФ.

В фонде также считают, что, помимо непосредственных гуманитарных последствий, война серьезно замедлит восстановление мировой экономики, замедлит экономический рост и еще больше увеличит инфляцию.

"Прогнозируется, что и в России, и в Украине в 2022 году произойдет значительное сокращение ВВП. Серьезный коллапс в Украине является прямым результатом вторжения, разрушения инфраструктуры и выезда из страны населения. Перемещение более 4 миллионов украинцев в соседние страны, особенно в Польшу, а также в Румынию, Молдову и Венгрию, также усилит экономическое давление в регионе", — отмечено в документе фонда.

Согласно нынешнему прогнозу, ВВП Украины в 2022 году сократится на 35%.

"Серьезное двузначное падение ВВП ожидается в Украине из-за боевых действий. Ожидается, что экономические издержки войны распространяться дальше через товарные рынки, торговлю и, в меньшей степени, финансовые взаимосвязи. Рост цен на топливо и продовольствие уже имеет глобальное значение", — отметили в МВФ.

Что касается других стран мира, то, по прогнозу МВФ, ВВП Китая вырастет на 4,4% в 2022 году, ВВП США – на 3,7%, Евросоюза – на 2,8%, Японии – на 2,4%, а Великобритании – на 3,7%.

Напомним, ранее Фокус писал, что, согласно прогнозу ЕБРР, ВВП Украины в 2022 году сократится на 20%. Эксперты посчитали, что в результате войны украинская инфраструктура уже пострадала на $85 млрд.