Західні санкції практично не вплинули на видобуток нафти в РФ, — FT

Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства, перенаправлення маршрутів експорту російської нафти з ЄС до Індії, Китаю та Туреччини знизило фінансові втрати Кремля.

У четвер, 11 серпня, Міжнародне енергетичне агентство заявило, що санкції, введені західними країнами щодо Росії, мали лише "обмежений вплив" на видобуток нафти в РФ з початку масштабної війни в Україні. Про це повідомляє FT.

Експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів до Європи, США, Японії та Кореї знизився майже на 2,2 млн барелів із початком гострої фази війни в Україні, заявила аналітична група, що базується в Парижі. Водночас перенаправлення маршрутів експорту російської нафти з Європи до Індії, Китаю та Туреччини зменшило фінансові втрати Кремля.

За даними нового щомісячного звіту МЕА, в липні видобуток нафти в РФ скоротилася лише на 3%, якщо порівнювати з довоєнним рівнем, або на 310 тис. барелів на день. Загальний обсяг експорту нафти знизився приблизно на 580 тисяч барелів.

Імпортери з Азії скористалися можливістю купувати нафту за значною знижкою, йдеться у повідомленні агентства, а в червні Китай став найбільшим імпортером російської нафти, замінивши так країни ЄС.

Однак зростання попиту на російську нафту — порівняно із ситуацією на початок року — також свідчить про те, що її купують уже не за такими великими знижками.

Пом'якшення санкцій на російську нафту

Ембарго Євросоюзу на російську нафту та нафтопродукти має набути повної сили в лютому наступного року, що призведе до ще більшого скорочення європейського імпорту. Водночас деякі політики пропонують пом'якшити обмежувальні заходи.

Минулого місяця Євросоюз послабив обмеження на постачання нафти з Росії до країн, які не входять до ЄС. Тим часом, США пропонують країнам "Великої сімки" використовувати механізм обмеження нафтових цін, який би дозволяв іншим країнам частково закуповувати російську нафту за ціною, нижчою від ринкової.

У відповідь на такий розвиток подій, у МЕА збільшили свій прогноз щодо видобутку нафти в РФ на друге півріччя 2022 року — до 500 тис. барелів на день та до 800 тис. — на наступний рік.

Компанії переходять з газу на нафту

До того ж, згідно з прогнозом МЕА, цього року зросте і глобальний попит на нафту — до 380 тис. барелів на день.

Через рекордні ціни на газ після початку російського вторгнення у виробництві електроенергії спостерігається "значний" перехід із газу на нафту, через що очікується, що споживання сирої нафти до кінця року зросте.

Застосування нафти для вироблення електроенергії зросло також через спеку в низці країн — переважно на півдні Європи та Близькому Сході.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ почала знову постачати нафту в Угорщину та Словаччину через нафтопровід "Дружба". Угорська компанія MOL повідомила про переказ оплати за користування українською ділянкою нафтопроводу. У той же час Чехія відмовилася від імпорту.