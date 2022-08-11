Западные санкции практически не повлияли на добычу нефти в РФ, — FT

Согласно отчету Международного энергетического агентства, перенаправление маршрутов экспорта российской нефти из ЕС в Индию, Китай и Турцию снизило финансовые потери Кремля.

В четверг, 11 августа, Международное энергетическое агентство заявило, что санкции, введенные западными странами в отношении России, оказали лишь "ограниченное воздействие" на добычу нефти в РФ с начала масштабной войны в Украине. Об этом сообщает FT.

Экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в Европу, США, Японию и Корею снизился почти на 2,2 млн баррелей с началом острой фазы войны в Украине, заявила базирующаяся в Париже аналитическая группа. Вместе с тем, перенаправление маршрутов экспорта российской нефти из Европы в Индию, Китай и Турцию уменьшило финансовые потери Кремля.

По данным новейшего ежемесячного отчета МЭА, в июле добыча нефти в РФ сократилась только на 3%, если сравнивать с довоенным уровнем, или на 310 тыс. баррелей в день. Общий объем экспорта нефти снизился примерно на 580 тыс. баррелей.

Импортеры из Азии воспользовались возможностью покупать нефть по значительной скидке, говорится в сообщении агентства, а в июне Китай стал крупнейшим импортером российской нефти, заменив таким образом страны ЕС.

Однако возросший спрос на российскую нефть — сравнительно с положением на начало года — также говорит о том, что ее покупают уже не по столь большим скидкам.

Смягчение санкций на российскую нефть

Эмбарго Евросоюза на российскую нефть и нефтепродукты должно вступить в полную силу в феврале следующего года, что приведет к еще большему сокращению европейского импорта. Вместе с тем, некоторые политики предлагают смягчить ограничительные меры.

В прошлом месяце Евросоюз ослабил ограничения на поставки нефти из России в страны, которые не входят в ЕС. Между тем, США предлагают странам "Большой семерки" использовать механизм ограничения нефтяных цен, который бы позволял другим странам частично закупать российскую нефть по цене ниже рыночной.

В ответ на такое развитие событий, в МЭА увеличили свой прогноз по добыче нефти в РФ на второе полугодие 2022 года — до 500 тыс. баррелей в день и до 800 тыс. — на следующий год.

Компании переходят с газа на нефть

Более того, согласно прогнозу МЭА, в текущем году вырастет и глобальный спрос на нефть — до 380 тыс. баррелей в день.

Из-за рекордных цен на газ после начала российского вторжения в производстве электроэнергии наблюдается "значительный" переход с газа на нефть, из-за чего ожидается, что потребление сырой нефти до конца года вырастет.

Применение нефти для выработки электроэнергии выросло также из-за жары в ряде стран — преимущественно на юге Европы и Ближнем Востоке.

Ранее Фокус сообщал, что РФ начала вновь поставлять нефть в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба". Венгерская компания MOL сообщила о переводе оплаты за пользование украинским участком нефтепровода. В то же время, Чехия отказалась от импорта.