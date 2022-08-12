Экономика России откатилась на четыре года за три месяца войны, – Bloomberg

Валовой внутренний продукт РФ упал почти на 5% и это — лишь начало. Европа в августе сократит импорт энергоресурсов и к середине 2023 года можно ожидать нижней точки, уверены экономисты.

Полномасштабное российское вторжение в Украину отбросило экономику РФ на четыре года назад по итогам первого квартала после нападения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы 12 аналитиков.

Российская экономика набирала обороты в первом квартале 2022 года, но далее начала резко падать. Валовой внутренний продукт РФ сократился впервые за год и упал на 4,7%.

Экономист из России Александр Исаков сказал, что экономика его страны потеряет 4 года роста и откатится на уровень 2-го квартала 2018 года. Возможно, регресс замедлится в 4-м квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики.

Еще 2% Россия потеряет в 2023 году, потому что Европа сократит экспорт энергоресурсов.

Санкции Запада — когда экономика РФ достигнет дна

Западные санкции, по мнению экспертов, нарушили торговые цепочки. Некоторые отрасли, такие как автомобилестроение, были парализованы. Потребительские расходы прекратились.

Центральный банк РФ прогнозирует ухудшение экономики в следующих кварталах, восстановления не стоит ждать до второй половины следующего года.

"Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года", — сказал ведущий экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

[ + – ] Евросоюз скоро начнет покупать меньше российских энергоресурсов

ВВП страны, по ожиданиям центрального банка РФ, сократится на 7% в этом квартале и еще больше — в четвертом. Во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

Ситуация осложнится снижением поставок энергоносителей в Европу с августа. К началу следующего года добыча сырой нефти в России сократится примерно на 20%.

Напомним, что Международное энергетическое агентство 11 августа заявило об ограниченном влиянии западных санкции против России. За июль добыча нефти в России сократилась лишь на 3%.

В Минфине США ранее прогнозировали, что Россию ждет самый глубокий экономический кризис за последние 28 лет. В этом году экономика РФ должна упасть на 12%.

Специалисты МВФ подсчитали, что из-за войны с Россией украинская экономика упадет на 35% в этом году.