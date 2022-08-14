РФ может использовать ядерное оружие при угрозе поражения, – глава британской разведки

По словам Джеймс Хокенхалла, ни Россия, ни Украина не смогут добиться какого-либо значительного военного успеха в этом году. В южных регионах страны также не стоит ожидать существенных перемен в ближайшие месяцы.

Российская Федерация может использовать тактические ядерное оружие в случае угрозы поражения в войне. Об этом в интервью BBC рассказал глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл.

По его словам, Запад очень внимательно следит за возможным применением Россией ядерного оружия. Генерал полагает, что в ближайшее время Путин вряд ли станет использовать ядерные боеголовки, тем не менее разведка готова и дальше уделять такой вероятности внимание.

Хокенхалл подчеркивает, что риски "ядерного" развития конфликта могут изменяться в связи с ситуацией на поле боя.

Война в Украине: прогноз британской разведки

Как считает высокопоставленный британский военный, война в Украине затянется. Ни страна-агрессор, ни Украина не смогут добиться какого-либо значительного военного успеха в этом году. Россия явно пытается накопить больше войск, однако терпит при этом значительные потери.

ВС РФ пытается передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг Украины, где они испытывают значительное давление со стороны украинских военных в Херсоне и окрестностях оккупированного города. Однако ожидать на южном фронте значительных перемен в течение ближайших месяцев не стоит, подчеркивает генерал.

Хокенхалл понимает желание Украины отвоевать свои территории и допускает контратаки и контрнаступления. В то же время он не верит, что в этом году одна из сторон предпримет какие-либо решительные действия.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы 12 аналитиков сообщило, что полномасштабное российское вторжение в Украину отбросило экономику РФ на четыре года назад по итогам первого квартала после нападения. Валовой внутренний продукт РФ упал почти на 5% и это — лишь начало. Европа в августе сократит импорт энергоресурсов и к середине 2023 года можно ожидать нижней точки, уверены экономисты.

Ранее Фокус писал о том, что Россия попытается оккупировать Одессу в начале следующего года. Страна-агрессор планирует захватить юго-западное побережье страны и отрезать Украину от моря.