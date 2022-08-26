Росія відновила у Криму інфраструктуру для ядерної зброї, – Центр оборонних стратегій

За словами гендиректорки центру Аліни Фролової, армія РФ направила на півострів спецпідрозділ, який обслуговує ядерні об'єкти. Російські ракети можуть прилетіти із Криму до будь-якої європейської столиці.

У тимчасово окупованому Криму є всі ознаки розміщення тактичної ядерної зброї Росії. Про це на пресконференції зі стратегії деокупації Криму розповіла генеральний директор Центру оборонних стратегій Аліна Фролова.

Окупанти, за оцінкою Фролової, порушують безпеку багатьох регіонів із Криму. Російські військові поновили там інфраструктуру для функціонування ядерного озброєння.

Експертка помітила створення у Криму спеціального підрозділу у російській армії для обслуговування військових об'єктів з ядерною зброєю.

"Російські ракети можуть досягти з Криму будь-якої європейської столиці. Вплив небезпеки РФ відчувається у Каспійському, Балтійському та Середземному морях", — зазначила фахівчииня.

Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї й після повернення Криму звільнятиме півострів від цього озброєння, заявила Фролова.

"Всі об'єкти, які були відновлені, для зберігання, розташування та використання ядерної зброї, мають бути переведені в інший режим — або законсервовані, або використовуватися за іншим призначенням", — наголосила вона.

Директорка центру вважає, що після деокупації Крим потрібно перетворити на форпост безпеки Європи.

Нагадаємо, вчені-кліматологи Ратгерського університету раніше підрахували, що ядерна війна між США та Росією знищить більшість продуктових запасів, від голоду помруть понад 5 мільярдів людей.

Російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі погрожував ядерним ударам по країнах Балтії та НАТО. Це стало відповіддю на можливу заборону видачі віз росіянам.

Росія на початку серпня вирішила вивести з-під контролю інспекторів свої об'єкти за Договором про стратегічне наступальне озброєння.