"Нам їх нахр*н не шкода": Соловйов пригрозив ЄС і НАТО ядерною зброєю (відео)

За словами пропагандиста, від ударів російських ракет горітимуть Берлін, Париж, Лондон та Брюссель.

Росія може використовувати ядерну зброю проти країн Балтії та Північноатлантичного Альянсу у відповідь на "нацистську політику" щодо росіян. Таку заяву зробив російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі своєї авторської програми, повідомляє Фокус.

Зокрема, журналіст емоційно прокоментував ініціативу країн Балтії щодо заборони на видачу будь-яких віз громадянам країни-агресора.

Соловйов назвав Латвію, Литву та Естонію "балтійськими вимиратами" та "нацистами", які намагаються також заборонити росіянам говорити своєю мовою. У цьому контексті пропагандист також пригрозив, що РФ може ввести свої регулярні війська для захисту російськомовного населення за прикладом України.

"Ви порушуєте права етнічних меншин. Ми зараз введемо війська для захисту російськомовного населення... Берлін, Париж, Лондон і Брюссель готові горіти від ударів наших ракет? А якщо знадобиться від використання тактичної ядерної зброї? Америка готова буде вступити в бій за прибалтійські вимирати, які у своєму нацистському чаді порушують права російськомовних?", — вибухнув погрозами Володимир Соловйов в ефірі програми.

Пропагандист також заявив, що Росія може завдати ядерних ударів по території Сполучених Штатів у відповідь на дії союзників НАТО щодо російськомовних громадян у Європі. До того ж, як стверджує Соловйов, РФ застосовуватиме інший тип озброєння у випадку відкритого конфлікту з Північноатлантичним Альянсом.

"Нам їх нахр*н не шкода, це не наші люди. Там вже робота йтиме на рівні стратегічної і тактичної ядерної зброї. Вони реально цього хочуть? Вони хочуть таким чином нас дратувати? НАТО готове буде піти на ядерну війну через ідіотизм країн Балтії?", — додав Соловйов в ефірі авторської програми.

[ + – ] Соловйов пригрозив країнам Балтії і НАТО ядерною війною

Крім того, пропагандист обурився тим, що Латвія на офіційному рівні визнала Росію країною, яка спонсорує тероризм. За його словами, Державна дума у відповідь має конфіскувати майно сусідньої держави та відключити його від постачання електроенергії з РФ.

"Дума! Чому вони досі не ухвалили рішення щодо цих прибалтів, які нас взяли, в чомусь звинуватили — "країна-спонсор тероризму", не відключили їх від електроенергії, не конфіскували все майно цих країн?!", — резюмував Соловйов у програмі, яка була присвячена політиці країн Балтії щодо Росії.

Нагадаємо, президент Латвії Егілс Левітс закликав законодавців анулювати посвідки на проживання всім громадянам, які підтримують повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України. Крім цього, уряд Латвії розробляє законопроєкт щодо обмеження використання російської мови.

Також повідомлялося, що Латвія зупинила видачу будь-яких віз громадянам Росії. Оформити документи на в'їзд до країни можуть лише ті росіяни, які планують взяти участь у похороні свого близького родича.