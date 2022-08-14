Латвія має анулювати посвідки на проживання всім, хто підтримує війну в Україні, – президент

За словами Егілса Левітса, "щедрість" попередніх латвійських урядів у питанні видачі документів російським громадянам призвела до ризиків безпеки та сприяла двомовності в країні.

Латвія має переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим, хто підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну. Про це заявив президент країни Егілс Левітс, пише видання Delfi.

Глава держави наголосив, що надалі посвідка на проживання не повинна видаватися тим постійним жителям Латвії, які прийматимуть громадянство країни-агресора. За словами Левітса, вони мають залишити країну.

"Торгівля попередніми [латвійськими] урядами посвідками на проживання, їх невиправдана щедрість у видачі посвідків на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики", — прокоментував президент Латвії.

Як вважає політик, Росія завжди буде імперською країною та загрозою для сусідніх держав, в якій би формі вона не існувала.

"Вбивство безневинних людей, тортури, приниження, депортації, позбавлення людської гідності — все, що сьогодні відбувається в Україні, відбувалося і тут, у нас, у Латвії", — наголосив він.

Левітс також нагадав, що Латвія не видає туристичних віз росіянам з 24 лютого, проте вони прибувають до країни з візами інших країн Шенгенської зони.

"Вважаю, що Латвії разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумцями потрібно висунути вимогу надалі вже на рівні Європи перервати видачу туристичних віз громадянам Росії. Це було б додатковою санкцією проти Росії", – резюмував президент.

Нагадаємо, в ЄС обговорюють запровадження заборони на видачу шенгенських віз росіянам. Питання про закриття Шенгенської зони для громадян країни-агресора на обговорення винесли одразу кілька країн Євросоюзу.

Проте в Естонії вирішили не чекати загальноєвропейського рішення та заборонили в'їзд у країну для росіян з 18 серпня. Рішення не торкається російських дипломатів та членів їхніх сімей, а також працівників сфери міжнародної торгівлі. Студентам з РФ, які не встигли закінчити навчання, дадуть змогу продовжити дозвіл на проживання терміном на один рік.

У той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц засумнівався у можливості заборони видачі віз росіянам. За його словами, Євросоюз уже вжив багатьох заходів та санкцій проти тих людей, які "підтримують владні структури в Росії", зокрема, проти російських олігархів.