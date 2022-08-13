Естонія закриє в'їзд для росіян із візами з 18 серпня

Рішення не зачіпатиме російських дипломатів та членів їхніх сімей, а також працівників сфери міжнародної торгівлі. А студентам з РФ, які не встигли закінчити навчання, дозволять продовжити дозвіл на проживання терміном на один рік.

Уряд Естонії ухвалив рішення, згідно з яким громадяни РФ не зможуть відвідати країну з метою туризму, культури, спорту та бізнесу. Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на заяву уряду Естонії від 12 серпня.

Згідно з повідомленням відомства, рішення означає, що громадяни РФ, яким Естонія видала шенгенську візу для відвідування країни з вказаними вище цілями, не зможуть в'їхати в країну через російсько-естонський кордон, зокрема, в прикордонних переходах Нарва, Лухамаа або Койдула.

При цьому Естонія пропускатиме росіян, які отримали візу іншої країни Шенгенської зони або вже знаходяться в Естонії. Подавати заяви на отримання естонської шенгенської візи зможуть громадяни РФ, які приїжджають для відвідування громадянина Естонії або близького родича, який проживає в країні. Також нові обмеження не торкнуться дипломатів РФ, членів їхніх сімей, працівників у сфері міжнародної торгівлі та тих, хто займається пасажирськими перевезеннями.

Щодо російських студентів, то ті з них, які не встигли закінчити навчання у встановлені терміни, зможуть подати заяву на продовження посвідки на проживання терміном на один рік.

Нагадаємо, ухвалення відповідного рішення Естонським урядом 11 серпня анонсував міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Також ми писали, що 12 серпня перед контрольно-пропускним пунктом на кордоні з Естонією біля Нарви (РФ) у чергу вишикувалися понад 700 автомобілів.