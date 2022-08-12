На російсько-естонському кордоні вишикувалася черга з охочих залишити країну (відео)

Чергу із сотні автомобілів, які стоять на КПП під спекою, опосередковано пов'язують із забороною в'їзду в Естонію для росіян, що набирає чинності з 18 серпня.

Перед контрольно-пропускним пунктом біля Нарви (РФ) у чергу вишикувалися понад 700 автомобілів. Вони бажають перетнути кордон із Естонією та виїхати з Росії, повідомляє "Росбалт".

За словами очевидців, усього в черзі 753 транспортні засоби. З них 297 — це легкові автомобілі.

Ті водії, які встигли заздалегідь забронювати чергу, чекають по десять годин на відкритій місцевості за будь-яких погодних умов. Знову прибулим росіянам у своїх авто доведеться чекати на добу.

Росіяни скаржаться, що черга просувається дуже повільно. А черга з тих, хто попередньо забронював виїзд, ще й затримується.

До того ж на кордоні Естонії чергу обслуговує лише один прикордонник.

Затор на кордоні Росії та Естонії побічно може бути пов'язаний із тим, що парламентарі останньої затвердили заборону на в'їзд для росіян із естонськими візами. Вона починає діяти з 18 серпня 2022 року.

Виняток зробили для:

співробітників дипломатичних представництв в Естонії та членів їхніх сімей;

осіб, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями;

особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС;

осіб, в'їзд яких в Естонію необхідний із гуманітарних міркувань;

близьких родичів естонських громадян чи осіб, які мають постійний дозвіл на проживання в Естонії.

Нагадаємо, сусідня Латвія визнала Росію країною, яка підтримує тероризм. 5 серпня латвійський уряд ухвалив рішення про зупинення оформлення віз будь-яких видів громадянам Російської Федерації.

А раніше Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім росіянам, оскільки вони вважають, що "світ повинен жити за їхніми правилами".