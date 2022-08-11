Скасування шенгену: Естонія перестане пускати до себе росіян

За словами глави МЗС країни, санкції щодо громадян Росії набудуть чинності за тиждень.

Естонська влада за тиждень перестане впускати в країну громадян Російської Федерації з виданими Естонією шенгеськими візами, заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає ERR.

"Візи залишаться дійсними, проте на власників віз будуть накладені санкції при в'їзді до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", — сказав міністр.

За його словами, на деяких росіян санкції не поширюватимуться.

Кого з росіян пускатимуть до Естонії

Естонська влада вирішила зробити виняток для:

співробітників дипломатичних представництв в Естонії та членів їхніх сімей;

осіб, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями;

особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС;

осіб, в'їзд яких до Естонії необхідний з гуманітарних міркувань;

близьких родичів естонських громадян чи осіб, які мають постійний дозвіл на проживання в Естонії.

Рейнсалу підкреслив, що більша частина віз, як і раніше, буде діяти, також рішення уряду не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак наступного тижня обговорюватиметься можливість заборонити в'їзд до Естонії всім росіянам, які мають шенгенські візи.

Раніше 11 серпня стало відомо про те, що сусідня Латвія визнала Росію країною, яка підтримує тероризм. 5 серпня латвійський уряд ухвалив рішення про зупинення оформлення віз будь-яких видів громадянам Російської Федерації. Виняток зробили лише для тих росіян, які мають намір приїхати до країни на похорон близьких родичів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім росіянам, оскільки вони вважають, що "світ має жити за їхніми правилами". Він вважає, що найефективнішими санкціями для російських громадян буде закриття кордонів, щоб вони "пожили у своєму власному світі, доки не змінять свою філософію".