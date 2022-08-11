Отмена шенгена: Эстония перестанет пускать к себе россиян

По словам главы МИД страны, санкции в отношении граждан России вступят в силу через неделю.

Эстонские власти через неделю перестанут впускать в страну граждан Российской Федерации с выданными Эстонией шенгескими визами, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

"Визы останутся действительными, однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть. им будет запрещен въезд в Эстонию", — сказал министр.

По его словам, на некоторых россиян санкции не будут распространяться.

Кого из россиян будут впускать в Эстонию

Эстонские власти решили сделать исключение для:

сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;

лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лица, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;

лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;

близких родственников эстонских граждан или лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии.

Рейнсалу подчеркнул, что большая часть виз по-прежнему будет действовать, также решение правительства не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе будет обсуждаться возможность запретить въезд в Эстонию всем россиянам, имеющим шенгенские визы.

Ранее 11 августа стало известно о том, что соседняя Латвия признала Россию страной, поддерживающей терроризм. 5 августа латвийское правительство приняло решение о приостановлении оформления виз любых видов гражданам Российской Федерации. Исключение сделали лишь для тех россиян, которые намерены приехать в страну на похороны близких родственников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам, поскольку они считают, что "мир должен жить по их правилам". Он считает, что самыми эффективными санкциями для российских граждан будет закрытие границ, чтобы они "пожили в своем собственном мире, пока не изменят свою философию".