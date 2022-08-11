Россию официально признали страной, поддерживающей терроризм

Решение поддержали две трети депутатов латвийского парламента, которые призвали коллег из других стран последовать их примеру.

11 августа Сейм Латвии голосами 67 парламентариев поддержал заявление "О целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины", сообщает Delfi. Всего в латвийском парламенте 100 депутатов.

В документе подчеркивается, что российские действия в Украине являются целенаправленным геноцидом украинского народа. Из-за вторжения россиян 12 млн украинцев покинули свои дома, более 5 млн выехали за рубеж. Также парламентарии обратили внимание на поддержку РФ сепаратизма и насилия против жителей Донецких и Луганских областей и Крыма. При этом Российская Федерация поставляет оружие сирийскому диктатору Башару Асаду и устраивает теракты за рубежом.

О чем еще говорится в заявлении Латвийского парламента

В заявлении сказано, что Сейм Латвии:

подчеркивает, что Россия целенаправленнно преследует украинское гражданское население, прибегая к пыткам и насилию, чтобы оккупировать Украину;

признает насилие России в отношении гражданского населения, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники выразить это мнение;

категорически осуждает военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину, осуществляемое при поддержке и участии белорусского режима;

призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров ужесточить санкции против Российской Федерации, а также усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины;

призывает привлечь виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций;

призывает распространить эти меры и на Беларусь, которая выступила сторонником российской военной агрессии;

призывает Евросоюз немедленно приостановить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам Российской Федерации и Беларуси;

поминает всех жертв российской агрессии в Украине;

выражает солидарность с Украиной и украинским народом.

Напомним, в мае Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством. В парламенте Литвы уверены, что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против Украины. Трибунал должен обладать полномочиями выдавать международные ордеры на арест всех участников агрессии, в том числе российского руководства.

На днях стало известно о том, что сенаторы США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы признать Россию государством — спонсором терроризма. Законодатели будут настаивать на принятии Конгрессом соответствующего законопроекта, даже если Белый дом не поддержит эту инициативу.

Соответствующие инициативы выдвигают и депутаты российской Госдумы. Депутаты партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предлагают признать Украину террористическим государством, а страны НАТО — спонсорами терроризма. Также они хотят конфисковать все активы граждан этих стран, а также украинцев.