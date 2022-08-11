Росію офіційно визнали країною, яка підтримує тероризм

Рішення підтримали дві третини депутатів латвійського парламенту, які закликали колег з інших країн наслідувати їх приклад.

11 серпня Сейм Латвії голосами 67 парламентаріїв підтримав заяву "Про цілеспрямовані військові напади Росії на громадянських мешканців і громадський простір України", повідомляє Delfi. Загалом у латвійському парламенті 100 депутатів.

У документі наголошується, що російські дії в Україні є цілеспрямованим геноцидом українського народу. Через вторгнення росіян 12 млн українців покинули свої будинки, понад 5 млн виїхали за кордон. Також парламентарі звернули увагу на підтримку РФ сепаратизму та насильства проти мешканців Донецьких і Луганських областей та Криму. При цьому Російська Федерація постачає зброю сирійському диктатору Башару Асаду та влаштовує теракти за кордоном.

Про що ще йдеться у заяві Латвійського парламенту

У заяві сказано, що Сейм Латвії:

підкреслює, що Росія цілеспрямовано переслідує українське громадянське населення, вдаючись до тортур і насильства, щоб окупувати Україну;

визнає насильство Росії щодо громадянського населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, яка підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити цю думку;

категорично засуджує військову агресію Росії та широкомасштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки й участі білоруського режиму;

закликає євроатлантичну спільноту та її партнерів посилити санкції проти Російської Федерації, а також посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України;

закликає притягнути винних до відповідальності, ізолювати Росію від міжнародних і регіональних організацій;

закликає поширити ці заходи на Білорусь, яка виступила прихильником російської військової агресії;

закликає Євросоюз негайно призупинити дію туристичних віз та обмежити видавання в'їзних віз громадянам Російської Федерації та Білорусі;

поминає всіх жертв російської агресії в Україні;

висловлює солідарність з Україною та українським народом.

Нагадаємо, у травні Сейм Литви одноголосно проголосував за визнання Росії терористичною державою. У парламенті Литви впевнені, що міжнародна спільнота має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти України. Суд повинен мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт усіх учасників агресії, зокрема російського керівництва.

Днями стало відомо про те, що сенатори США чинять тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб визнати Росію державою — спонсором тероризму. Законодавці наполягатимуть на ухваленні Конгресом відповідного законопроєкту, навіть якщо Білий дім не підтримає цієї ініціативи.

Відповідні ініціативи висувають депутати російської Держдуми. Депутати партії "Справедлива Росія — Патріоти — За правду" пропонують визнати Україну терористичною державою, а країни НАТО — спонсорами тероризму. Також вони хочуть конфіскувати усі активи громадян цих країн та українців.