Сенат США тисне на Байдена, прагнучи визнати Росію спонсором тероризму, — CNN

Законодавці наполягатимуть на ухваленні Конгресом відповідного законопроєкту, навіть якщо Білий дім не підтримає цю ініціативу.

Сенатори США чинять тиск на адміністрацію президента Джо Байдена з метою визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Про це демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем заявили в ефірі CNN.

За словами сенаторів, вони закликають Білий дім визнати Росію країною, яка спонсорує тероризм, у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну та вбивство мирних громадян. Крім того, як зазначають Блюменталь і Грем, вони наполягатимуть на ухваленні Конгресом відповідного законопроєкту, навіть якщо адміністрація Джо Байдена не підтримає їхню ініціативу.

"Я сподіваюся, що президент вирішить зайняти цю позицію добровільно, і він не зняв її з порядку денного щодо державного тероризму", — підкреслив в ефірі CNN сенатор-демократ Блюменталь.

Важливо

Будь-яка політика — краще, ніж політика вагань. Про візит Джо Байдена до Близького Сходу

Його колега із Сенату Грем додав, що Конгрес США готовий розглянути законопроєкт про визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм, а законодавці готові співпрацювати з адміністрацією Джо Байдена з цього питання.

"Ми готові це зробити. Я закликаю адміністрацію діяти зараз", — продовжив представник Республіканської партії і додав, що США повинні й надалі надавати військову допомогу Україні, чиї військовослужбовці відбивають повномасштабну агресію ЗС РФ.

CNN зазначає, що за визнання країн державами-спонсорами тероризму також відповідає Державний департамент.

Нагадаємо, наприкінці липня Сенат США затвердив резолюцію із закликом визнати Росію країною, яка спонсорує тероризм, і додати її до переліку до Сирії, КНДР, Куби й Іранської Республіки. Ухвалений документ має декларативний характер, проте автори ініціативи розраховують, що він зможе посилити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена в цьому питанні.

Також повідомлялося, що конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала голову ОП Андрія Єрмака, вимагає визнати Росію країною-терористом.