Конгресвумен Спартц, яка критикувала Єрмака, закликала визнати РФ державою-терористом

Членкиня Палати представників вважає, що США мають додати РФ до списку держав-спонсорів тероризму після того, як російський суд визнав "Азов" терористичною організацією.

Конгресумен США українського походження Вікторія Спартц закликала Державний департамент Сполучених Штатів визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний твіт з'явився на її сторінці у Twitter 3 серпня.

"Сполучені Штати мають оголосити Росію державою-терористом", — написала Спартц.

Своїм твітом членкиня Палати представників США прокоментувала інформацію, що Верховний суд Росії визнав український полк "Азов" терористичною організацією.

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією і заборонив його діяльність на території РФ. Позов у цій справі ще в травні до суду передала Генпрокуратура РФ. Засідання у справі кілька разів переносили, доки у вівторок воно не пройшло у закритому режимі.

Перед цим, 28 липня, на території Оленівської колонії №120 на окупованій частині Донецької області пролунав вибух. Унаслідок нього загинули понад п'ятдесят українських військовополонених, серед яких і бійці "Азова".

Зазначимо, що вносити країну до американського списку держав-спонсорів тероризму уповноважений лише Державний департамент США. Держсекретар Ентоні Блінкен відповідного рішення поки не ухвалив, незважаючи на заклики української влади та Сенату США.

Щодо Спартц, то вона найбільше запам'яталася критикою на адресу української влади та президента США Джо Байдена за нібито повільну боротьбу з російською агресією в Україні. Конгресвумен закликала взяти під контроль використання Києвом багатомільярдної допомоги, яку надав Вашингтон. Також членкиня Палати представників висловила занепокоєння діями керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та накопиченням влади у його руках.

Фокус раніше розбирався, чи зможе конфлікт Спартц і Єрмака вплинути на подальші відносини між Україною та США.