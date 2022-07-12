Спартц хоче прибрати Єрмака: чи вплине конфлікт на відносини України та США

Конгресумен Вікторія Спартц зробила низку гострих заяв на адресу української влади в розпал повномасштабної війни з РФ. Вона згадала про підзвітність військової допомоги та закликала відправити у відставку Андрія Єрмака. Фокус розбирався причин конфлікту між політиками та її вплив на відносини союзників.

Уродженка міста Носівка Чернігівської області, конгресумен Вікторія Спартц від Республіканської партії потрапила в Палату представників на виборах 3 листопада 2020 року.

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Усерйоз українським питанням вона перейнялася лише після початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

Останнім часом вона здобула популярність завдяки різким заявам на адресу української влади. Особливу увагу привернув голова Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак.

За словами Спартц, керівник ОП викликав "багато побоювань у різних людей у Штатах і за кордоном".

За Татарова відповість — початок конфлікту Спартц із Єрмаком

Представниця Республіканської партії переконувала Конгрес вжити "невідкладних дій" і взяти під контроль багатомільярдну допомогу Україні.

У повільній боротьбі з російською агресією, за її оцінкою, винні два президенти — Джо Байден і Володимир Зеленський.

"Як гордій американці мені ніяково, що ми дозволили так багато спустити Росії з рук. Але я думаю, що зараз не час для ігор і політики. А нашим лідерам і президенту Зеленському треба вчитися", — заявила вона.

Далі була атака на Єрмака. Конгресвумен просила Байден пояснити процедури обачності та нагляду щодо переговорів із українським чиновником.

[ + – ] Лист від Вікторії Спартц

Основний текст листа прихований під чорним квадратом, у його вступній частині йшлося про нібито наявність "різноманітної розвідінформації про дії керівника президентського офісу в Україні".

Пізніше в інтерв'ю "Європейській правді" вона сказала, що деякі питання треба вирішувати не публічно, а за зачиненими дверима, щоб РФ не використала їх для пропаганди.

Одним із доказів проблем із Єрмаком Спартц назвала призначення заступником із питань правоохоронної діяльності Олега Татарова.

"Татаров був під слідством НАБУ у 2020 році, його справу неправомірно передали звичайному прокурору та закрили. Татаров був високопоставленим співробітником поліції за колишнього президента Віктора Януковича", — зауважила вона.

[ + – ] Татаров був високопоставленим співробітником поліції за Януковича

Не секрет, що про Єрмака позитивно відгукувався головний радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Наприклад, передача Сполученими Штатами важкого озброєння Україні вирішувалася спільно за лінією Єрмак — Салліван — головком ЗСУ Валерій Залужний. Але цей факт не переконав Спартц.

Конфлікт Спартц і Єрмака — що говорять у МЗС України

Міністерство закордонних справ України вступилося за голову ОП. Спікер МЗС Олег Ніколенко бачить у цих заявах спробу повернути в політику США російську пропаганду та заробити собі додатковий політичний капітал.

"Особливо цинічні маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресмена українського походження", — наголошував Ніколенко.

[ + – ] МЗС вважає, що Спартц повертає в політику США російську пропаганду Фото: Суспільне

Влада та військове командування України відкрито взаємодіють із західними союзниками, у них є вся інформація про використання техніки та грошей, а на сценарії Спартц розраховують у Кремлі, додав він.

Скандал із Єрмаком — конгресвумен вимагає відставки

Після відповіді МЗС Спартц закликала Зеленського вирішити проблему з Єрмаком і показала деякі питання із закритого фрагмента листа Байдену:

витік інформації до Білорусі та Росії про операцію із захоплення найманців ПВК "Вагнера";

невдалі мирні переговори з Росією перед повномасштабною війною;

заява про неможливість нападу Росії та недовіра західній розвідці. Ці дії, за словами Спартц, завадили українським військовим добре підготуватися до війни;

"здача" Херсона росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";

зволікання з терміновими закупівлями військової техніки через Міністерство оборони України, висування необґрунтованих і незаконних умов;

цілеспрямоване затягування через Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

"Закликаю МЗС України прийняти мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання щодо Єрмака", — заявила вона.

Підсумком протистояння став заклик Вікторії Спартц до Андрія Єрмака піти у відставку. Таке рішення, за словами політикині, він мав ухвалити ще взимку.

Андрій Єрмак ще публічно не коментував звинувачення Вікторії Спартц.

Звинувачення Єрмака — як уплинуть висловлювання Спартц на відносини США й України

Деякі звинувачення Вікторії не піддаються логіці, зокрема щодо здачі Херсона. Спартц не наводить доказів і джерел отримання такої інформації.

Провал у переговорах із Росією — знову ж таки немає уточнень, має вона на увазі переговори щодо Мінського процесу, якісь домовленості перед 24 лютого чи переговори України та РФ уже після початку війни.

Відомо, що Кремль усіляко заперечував підготовку до війни та нарощував російську військову присутність на кордонах із Україною.

[ + – ] Українські переговорники їздили на переговори в Стамбул Фото: РЕН ТВ

Спартц не входить до комітету з розвідки чи оборони, тому варто ставити під сумнів її володіння конфіденційною й оперативною інформацією.

ЦРУ, ФБР, Пентагон і різні розвідслужби США давно могли б дати конкретні факти.

Співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур підтримала Зеленського та звинуватила колегу в роботі на російського президента Володимира Путіна.

"Ті, хто розповсюджують дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам", — заявила Каптур.

[ + – ] Марсі Каптур звинуватила колегу в роботі на Володимира Путіна

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик вважає, що Спартц обрала найгірший спосіб піару, коли Білий дім оголосив про відправку чергової військової та гуманітарної допомоги Україні.

Дії політикині, за словами експерта, можуть призвести до напруження чи непорозуміння у відносинах двох країн. Натяки на уважний контроль постачання зброї та використання американської допомоги можуть лише сповільнити цей процес.

"Це нагадує про часи президента Трампа, який був упевнений, що Україна корумпована та живуть там погані люди. Важливо, щоб надзвичайна криза у відносинах наших країн, яка мала місце у 2019 році, залишилася в історії, а не відродилася та призвела до підриву довіри, причому саме в такий доленосний для нашої держави момент", — наголосив Дубовик.

Звинувачення Вікторії Спартц були адресовані не лише владі, а й простим українцям. Жінці не сподобалося, що в містах люди сидять у ресторанах.

Нагадаємо, що нещодавно почали поширюватися чутки про можливий конфлікт між Зеленським і Залужним. В ОП заявили, що головнокомандувач чітко працює з президентом, тому немає сенсу шукати конспірологію.