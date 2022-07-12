"Грає в політику": у Конгресі США вимагають відставки Єрмака

На думку конгресвумен Вікторії Спартц, глава ОП отримав сумнівну репутацію завдяки заявам про неможливість війни з Росією. Боєздатність ЗСУ від цього знизилася.

Голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак мав піти у відставку ще взимку. Про це заявила членкиня американського Конгресу від Республіканської партії Вікторія Спартц.

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Багато високопоставлених американських і європейських чиновників давно зазнають серйозних побоювань щодо Єрмака, підкреслила Спартц.

"Якби Єрмак був державним діячем, як людина, яка має і без того сумнівну репутацію, він пішов би з поста цієї зими. Він запевняв українське керівництво, що РФ не нападе", — зауважила конгресвумен.

Будучи на посаді голови ОП, такими заявами Єрмак, як стверджує Спартц, зменшив боєздатність української армії. Все ж таки, ніколи не пізно вчинити правильно, додала вона.

Спартц звинуватила Єрмака на початку наклепницької кампанії проти неї.

"Маріонетки" Єрмака звинуватили мене в тому, що я порушую це питання задля політичної вигоди. Лише ті, хто не розуміє політику загальних виборів у США, можуть робити такі заяви", — наголосила американська політикиня.

Спартц вважає, що Київ замість визнання та початку загальнонаціональних зусиль щодо підтримки ЗСУ "грає в політику на чолі з Єрмаком".

"У Києва, схоже, є гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдат. Наприклад, на давно обіцяне ними житло для бійців АТО", — підсумувала конгресвумен.

Зазначимо, що Спартц уже не вперше сумнівається у репутації Єрмака. 9 липня вона вимагала від президента США Джо Байдена роз'яснити процедури обачності та нагляду з переговорів із головою ОП.

В МЗС України пояснили такі тези бажанням Спартц заробити політичний капітал шляхом спекуляцій на війни та горі українців.

Єрмак 20 червня заявив про відсутність в українському керівництві людей, які хочуть укласти з російськими окупантами мирні угоди на кшталт "Мінська-3".