По мнению конгрессвумен Виктории Спартц, глава ОП получил сомнительную репутацию благодаря заявлениям о невозможности войны с Россией. Боеготовность ВСУ от этого снизилась.

Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак должен был уйти в отставку еще зимой. Об этом заявила член американского Конгресса от Республиканской партии Виктория Спартц.

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Многие высокопоставленные американские и европейские чиновники давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака, подчеркнула Спартц.

"Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек, имеющий и без того сомнительную репутацию, он ушел бы с поста этой зимой. Он заверял украинское руководство, что РФ не нападет", – заметила конгрессвумен.

Будучи на посту главы ОП, такими заявлениями Ермак, как утверждает Спартц, снизил боеготовность украинской армии. Все же, никогда не поздно поступить правильно, добавила она.

Спартц обвинила Ермака в начале клеветнической кампании против нее.

"Марионетки" Ермака обвинили меня в том, что я поднимаю этот вопрос ради политической выгоды. Лишь те, кто не понимает политику всеобщих выборов в США, могут делать такие заявления", – отметила американский политик.

Спартц считает, что Киев вместо признания и начала общенациональных усилий по поддержке ВСУ "играет в политику во главе с Ермаком".

"У Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат. Например, на давно обещанное ими жилье для бойцов АТО", – заключила конгрессвумен.

Отметим, что Спартц уже не первый раз сомневается в репутации Ермака. 9 июля она требовала от президента США Джо Байдена разъяснить процедуры осмотрительности и надзора по переговорам с главой ОП.

В МИД Украины объяснили такие тезисы желанием Спартц заработать политический капитал путем спекуляций на войны и горе украинцев.

Ермак 20 июня заявил об отсутствии в украинском руководстве людей, желающих заключить с российскими оккупантами мирные соглашения типа "Минска-3".