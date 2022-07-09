Назначил Татарова: в Конгрессе США требуют пояснить безопасность переговоров с Ермаком

Виктория Спартц считает, что главе ОП не доверяют "разные люди в Штатах и за рубежом". В МИД Украины заявили о желании конгрессвумен заработать политический капитал.

Одна из членов американского Конгресса Виктория Спартц потребовала от президента США Джо Байдена разъяснить процедуры осмотрительности и надзора по переговорам с главой Офиса президента Украины (ОП) Андреем Ермаком. Об этом говорится в ее письме Белому дому.

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Фрагмент текста письма Спартц скрыли черным квадратом – его содержание понять нельзя. Исходя из вводной части можно понять, что речь идет о якобы наличии "разнообразной разведывательной информации о действиях Ермака в Украине".

Спартц просит дать информацию о главе ОП на секретном брифинге Конгресса 12 июля.

"Учитывая наше материальное вовлечение в этот конфликт, мы строго обязаны отчитываться перед американским народом и гарантировать, что наша помощь не попадет в руки неправильных людей", – пишет конгрессвумен.

Президент Украины Владимир Зеленский, по ее оценке, весьма усердно работает над созданием союза с Западом, в частности, с США.

"Наша обязанность – проинформировать его, если у нас появились сомнения по поводу ключевых людей в его окружении", – предупредила политик.

Спартц вспомнила о назначении Ермаком заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова.

"Более года он задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора, из-за чего САП и НАБУ не работают. Татаров был под следствием НАБУ в 2020 году, когда его дело было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Татаров был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте Викторе Януковиче", – заметила она.

[ + – ] Татаров был заместителем главы Главного следственного управления МВД при Викторе Януковиче

В обращении к Байдену Спартц сообщила, что Ермак "вызывает много опасений у разных людей в Штатах и за рубежом".

"Считается, что он пользуется большим уважением у вашего главного советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Я хотела бы, чтобы вы как можно скорее ответили Конгрессу по этому срочному вопросу, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения", – отметила она

Спартц зарабатывает политический капитал – что ответил МИД Украины

Действия и заявления Виктории Спартц – это нескрываемая попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы пропаганды РФ, прокомментировал письмо конгрессмена спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессмена украинского происхождения", – подчеркнул спикер.

Николенко призвал Спартц прекратить "подрывать механизмы предоставления Украине военной помощи от США". Украинские власти и военное командование, по его словам, максимально открыто взаимодействуют с американскими партнерами и дают им исчерпывающую информацию об использовании техники.

Виктория Спарц хочет путем бюрократизации затянуть процесс и это приведет лишь к продвижению ВС РФ в Украине.

"На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле. Уверены, что никакие заявления и провокации не подорвут высокий уровень доверия, который установился между Зеленским и Байденом, Ермаком и Салливаном, (главой МИД Украины) Дмитрием Кулебой и (главой Госдепа) Энтони Блинкеном, а также другими чиновниками Украины и США", – резюмировал Николенко.

Родилась в Черниговской области – факты биографии Спартц

Виктория Спартц родилась 1 октября 1978 в городе Носовка Черниговской области, в девичестве носила фамилию Кульгейко. Она закончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и в 2000 году переехала в США.

[ + – ] Республиканской партии Спартц прошла в Конгресс от Республиканской партии

Спартц стала первой украинкой, победившей на выборах в Палату представителей Конгресса в 2020 году от Республиканской партии.

В апреле 2022 года конгрессмен стала одним из представителей американской власти, которые посетили Украину впервые после начала полномасштабной войны с РФ.

Женщина 2 дня провела в Чернигове, где вместе с местными властями изучала возможности восстановления города и области.

Напомним, что недавно Ермак поспорил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая заявила о нарушении украинскими военными норм международного гуманитарного права. Ставить в один ряд агрессора и обороняющуюся Украину неприемлемо, сказал глава ОП.

Глава Офиса президента 20 июня сказал, что в украинском руководстве нет людей, которые хотели бы подписать мирные соглашения с РФ типа "Минска-3".