Обе стороны совершают преступления: Ермак поспорил с комиссаром ООН о войне в Украине

Глава ОП не согласился с формулирвкой комиссара ООН, которая заявила, что в Украине обе стороны совершают преступления и используют гражданское население в качестве "живого щита".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем отчете о ситуации в Украине заявила о нарушении украинскими бойцами норм международного гуманитарного права (МГП), хотя и в гораздо более меньшем масштабе чем военные ВС РФ. В связи с этим, глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram отметил, что конструкция — "обе стороны совершают преступления" — неприемлема.

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Заявление комиссара Мишель Бачелет

Верховный комиссар в документе обратила внимание на обоюдное нарушение норм МГП военнослужащим обеих сторон. В частности Бачелет указала на количество жертв среди гражданского населения в местах ведения боевых действий — по данным комиссара ООН за 3 июля погибли и получили ранения более 10 000 мирных граждан, из них 335 детей.

По ее словам, такое количество пострадавших связано с тем, что обе стороны конфликта используют гражданское население в качестве "живого щита".

"Размещение огневых точек вблизи гражданских объектов и использование "живых щитов" обеими сторонами конфликта — как, например, в случае с домом престарелых в Старой Краснянке Луганской области — также вызывают обеспокоенность", — отметила комиссар.

Далее Бачелет заявила, что СБУ и Нацполиция арестовали с нарушением МГП более тысячи человек, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных подразделений. Также были задокументированы 12 случаев, которые могут быть приравнены к насильственному исчезновению со стороны украинских правоохранительных органов.

"Продолжают поступать ужасающие сообщения о пытках и жестоком обращении с обеих сторон, в том числе с военнопленными", — говорится в отчете комиссара.

Комментарии Андрея Ермака

Глава ОП Андрей Ермак, комментируя заявление комиссара ООН, согласился с характеристикой о "бессмысленной войне". Однако, по его словам, у этой войны есть только один виновник — Россия, поэтому ставить в один ряд агрессора и сторону, которая обороняется — неприемлемо.

"Учитывая это, ставить жертву и агрессора в один ряд – это размывание ответственности и смещение фокуса по основной проблеме. Разоблачение преступлений российских вооруженных сил не должно носить оправдательного характера. Поэтому конструкция "обе стороны совершают преступления, только вторая – меньше" просто неприемлема", — подчеркнул Ермак.

Глава ОП добавил, что между украинской стороной и Россией есть принципиальная разница, поскольку Киев ведет расследования по военным преступлениям и преступлениям против человечности, а Москва заметает следы.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге получит дополнительное финансирование для расследования военных преступлений России в Украине. Как заявил премьер-министра Ирландии Михол Мартин, российские преступники безусловно будут привлечены к ответственности.