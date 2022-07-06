Обидві сторони скоюють злочини: Єрмак посперечався з комісаром ООН про війну в Україні

Глава ОП не погодився з формулюванням пані комісара ООН, яка заявила, що в Україні обидві сторони скоюють злочини та використовують цивільне населення як "живий щит".

Пані верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет у своєму звіті про ситуацію в Україні заявила про порушення українськими бійцями норм міжнародного гуманітарного права (МГП), хоча й у значно меншому масштабі, ніж військові ЗС РФ. У зв'язку з цим глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram зазначив, що конструкція — "обидві сторони скоюють злочини" — неприйнятна.

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Заява пані комісара Мішель Бачелет

Пані верховний комісар у документі звернула увагу на взаємне порушення норм МГП військовослужбовцям обох сторін. Зокрема, Бачелет вказала на кількість жертв серед цивільного населення в місцях ведення бойових дій — за даними пані комісара ООН за 3 липня загинули й отримали поранення понад 10 000 мирних громадян, з них 335 дітей.

За її словами, така кількість постраждалих пов'язана з тим, що обидві сторони конфлікту використовують цивільне населення як "живий щит".

"Розміщення вогневих точок поблизу цивільних об'єктів і використання "живих щитів" обома сторонами конфлікту — як, наприклад, у випадку з будинком для літніх людей у Старій Краснянці Луганської області — також викликають стурбованість", — зазначила пані комісар.

Далі Бачелет заявила, що СБУ та Нацполіція заарештували з порушенням МГП понад тисячу людей, підозрюваних у підтримці російських збройних сил та пов'язаних із ними збройних підрозділів. Також задокументовано 12 випадків, які можуть бути прирівняні до насильницького зникнення з боку українських правоохоронних органів.

"Продовжують надходити жахливі повідомлення про тортури та жорстоке поводження з обох сторін, зокрема з військовополоненими", — йдеться у звіті пані комісара.

Коментарі Андрія Єрмака

Глава ОП Андрій Єрмак, коментуючи заяву комісара ООН, погодився з характеристикою про "безглузду війну". Однак, за його словами, ця війна має лише одного винуватця — Росія, тому ставити в один ряд агресора і бік, який обороняється, — неприйнятно.

"Враховуючи це, ставити жертву й агресора в один ряд — це розмивання відповідальності та зміщення фокусу з основної проблеми. Викриття злочинів російських збройних сил не повинно мати виправдувального характеру. Тому конструкція "обидві сторони скоюють злочини, тільки друга — менше" просто неприйнятна", — підкреслив Єрмак.

Глава ОП додав, що між українською стороною та Росією є принципова різниця, оскільки Київ веде розслідування щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, а Москва замітає сліди.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі отримає додаткове фінансування для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Як заявив прем'єр-міністра Ірландії Міхол Мартін, російських злочинців безумовно буде притягнуто до відповідальності.