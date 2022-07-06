Суд у Гаазі отримає допомогу для розслідування воєнних злочинів РФ, — глава Ірландії

У межах свого візиту Міхол Мартін відвідав Бородянку, Бучу й Ірпінь. За його словами, всіх, хто винен у терорі місцевого населення, буде притягнуто до відповідальності.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі отримає додаткове фінансування для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Про це під час офіційної зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві заявив прем'єр-міністра Ірландії Міхол Мартін.

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У межах свого візиту до України глава ірландського уряду відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, де зміг поспілкуватися з місцевими жителями, які пережили всі жахи окупації.

Мартін наголосив, що використання терору проти цивільного населення є воєнним злочином.

"Усі, хто відповідає за ці дії, хто давав ці вказівки, безумовно, буде притягнутий до відповідальності. Саме тому ми виділили додаткове фінансування для міжнародного суду, щоб забезпечити подальшу роботу щодо цих злочинів", — зазначив прем'єр-міністр.

Також Мартін пообіцяв, що Ірландія допомагатиме Україні у відновленні держави після війни, щоб усі українці, які вимушено виїхали за кордон, змогли повернутися додому.

Серед іншого, ірландський політик засудив дії країни-агресора, які спричинили продовольчу кризу у світі.

"Ми взагалі не сприймаємо ситуацію, коли їжа використовується як інструмент війни. Ми робитимемо все можливе для того, щоб люди не постраждали від спроби перетворити їжу на зброю", — додав він.

[ + – ] Зустріч Міхола Мартіна та Володимира Зеленського [ + – ] Міхол Мартін

Раніше Фокус повідомив, що до Києва з офіційним візитом прибув глава уряду Ірландії. Він запевнив, що ірландці підтримують Україну та її народ перед аморальною та терористичною війною, яку розв'язала Росія.

Нагадаємо, Ірландія заморозила активи росіян на суму 1,72 млрд євро.