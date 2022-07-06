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Военный Фокус Российско-украинская война

Суд в Гааге получит допсредства для расследования военных преступлений РФ, — глава Ирландии

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Фото: Офис президента | Михол Мартин заверил, что Ирландия полностью поддерживает Украину в ее борьбе.

В рамках своего визита Михол Мартин посетил Бородянку, Бучу и Ирпень. По его словам, все, кто виноват в терроре местного населения, будут привлечены к ответственности.

Международный уголовный суд в Гааге получит дополнительное финансирование для расследования военных преступлений России в Украине. Об этом во время официальной встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил премьер-министра Ирландии Михол Мартин.

В рамках своего визита в Украину глава ирландского правительства посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где смог пообщаться с местными жителями, пережившими все ужасы оккупации.

Мартин подчеркнул, что использование террора против гражданского населения является военным преступлением.

"Все, кто отвечает за эти действия, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям", — отметил премьер-министр.

Также Мартин пообещал, что Ирландия будет помогать Украине в восстановлении государства после войны, чтобы все украинцы, вынужденно выехавшие зарубеж, смогли вернуться домой.

Среди прочего, ирландский политик осудил действия страны-агрессора, повлекшие за собой продовольственный кризис в мире.

"Мы вообще не воспринимаем ситуацию, когда еда используется как инструмент войны. Мы будем делать все возможное для того, чтобы люди не пострадали от попытки превратить еду в оружие", — добавил он.

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Встреча Михола Мартина и Владимира Зеленского
Михол Мартин
Михол Мартин
Михол Мартин
зеленский мартин
зеленский мартин
зеленский мартин
михол мартин владимир зеленский, мартин зеленеский
Михол Мартин
Михол Мартин
зеленский мартин
зеленский мартин
зеленский мартин

Ранее Фокус сообщил, что в Киев с официальным визитом прибыл глава правительства Ирландии. Он заверил, что ирландцы поддерживают Украину и ее народ перед лицом безнравственной и террористической войны, которую развязала Россия.

Напомним, Ирландия заморозила активы россиян на сумму 1,72 млрд евро.