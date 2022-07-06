Суд в Гааге получит допсредства для расследования военных преступлений РФ, — глава Ирландии
В рамках своего визита Михол Мартин посетил Бородянку, Бучу и Ирпень. По его словам, все, кто виноват в терроре местного населения, будут привлечены к ответственности.
Международный уголовный суд в Гааге получит дополнительное финансирование для расследования военных преступлений России в Украине. Об этом во время официальной встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил премьер-министра Ирландии Михол Мартин.
В рамках своего визита в Украину глава ирландского правительства посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где смог пообщаться с местными жителями, пережившими все ужасы оккупации.
Мартин подчеркнул, что использование террора против гражданского населения является военным преступлением.
"Все, кто отвечает за эти действия, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям", — отметил премьер-министр.
Также Мартин пообещал, что Ирландия будет помогать Украине в восстановлении государства после войны, чтобы все украинцы, вынужденно выехавшие зарубеж, смогли вернуться домой.
Среди прочего, ирландский политик осудил действия страны-агрессора, повлекшие за собой продовольственный кризис в мире.
"Мы вообще не воспринимаем ситуацию, когда еда используется как инструмент войны. Мы будем делать все возможное для того, чтобы люди не пострадали от попытки превратить еду в оружие", — добавил он.
Ранее Фокус сообщил, что в Киев с официальным визитом прибыл глава правительства Ирландии. Он заверил, что ирландцы поддерживают Украину и ее народ перед лицом безнравственной и террористической войны, которую развязала Россия.
Напомним, Ирландия заморозила активы россиян на сумму 1,72 млрд евро.