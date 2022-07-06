В Киев с официальным визитом прибыл глава правительства Ирландии (фото)

Михал Мартин уже успел посетить во время своего визита Бучу, Бородянку и Ирпень.

В среду, 6 июля, в Киев прибыл премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ирландии.

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Известно, что глава ирландского правительства уже посетил Бородянку, Бучу и Ирпень. Там он собственными глазами увидел разрушения, которые нанесла мирным украинским городам российская армия.

"Бомбардировки и нападения на мирных жителей — это не что иное, как военные преступления, и я использую свой визит, чтобы выразить поддержку Ирландией шагов, направленных на полную ответственность тех, кто стоит за этими нападениями", — сказал Мартин.

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По его словам, Ирландия будет оказывать всяческую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также будет продолжать приветствовать и поддерживать ищущих спасения от этой войны мирніх украинцев.

Михал Мартин также заверил, что народ Ирландии поддерживает Украину и ее народ перед лицом безнравственной и террористической войны, которую развязала Россия.

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В течение дня премьер-министр Ирландии должен конкретнее обсудить с украинскими властями как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности Украины.

Напомним, что в конце июня Ирландия заморозила активы россиян на сумму 1,72 млрд. евро. По информации журналистов, львиную часть заявленной суммы составляют банковские счета, а не яхты, самолеты и виллы, как это считали ранее.

Как отмечают журналисты, в начале апреля в документах Еврокомиссии сообщалось о замораживании российских активов в Ирландии на сумму всего 839 млн. евро, то есть за это время она существенно увеличилась.

Кроме того, даже рядовые граждане Ирландии продолжают оказывать помощь украинским беженцам. Так, в апреле ирландец Барри Хогиан зарегистрировал страницу в Facebook для помощи беженцам и перевез из Польши в древний замок группу из 11 жителей Днепра и Запорожья.