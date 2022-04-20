В Ирландии беженцев из Украины поселили в замке XV века (фото)
Житель Ирландии зарегистрировал страницу в Facebook для помощи беженцам и перевез из Польшу в древний замок группу из 11 жителей Днепра и Запорожья.
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Когда Барри Хогиан вместе с женой Лолой увидели кадры из Украины — беженцев, которые пытаются покинуть охваченную войной страну, — они решили предложить в качестве убежища древний ирландский замок. Этот памятник архитектуры в графстве Голуэй (провинция Коннахт) был построен в XV веке. Об этом сообщает Sky News.
Хогиан зарегистрировал страницу помощи беженцам в Facebook и полетел в Польшу, откуда перевез в Замок Балиндали (Ballindooley Castle) группу из 11 жителей Днепра и Запорожья.
"Мы были эмоционально потрясены, около недели не были уверены в том, правильно ли все делаем, просто хотели им помочь, — объяснил житель Ирландии. — Сейчас уже лучше. Многие люди приходят и предлагают свою помощь.
Ранее Фокус разбирался в том, почему беженцы возвращаются в Украину из Польши и других стран и не хотят оставаться вдали от дома, и когда в Украине будет безопасно. Каждый день обратно в Украину возвращается порядка 25-30 тыс. граждан.
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