В Ирландии беженцев из Украины поселили в замке XV века (фото)

Житель Ирландии зарегистрировал страницу в Facebook для помощи беженцам и перевез из Польшу в древний замок группу из 11 жителей Днепра и Запорожья.

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Когда Барри Хогиан вместе с женой Лолой увидели кадры из Украины — беженцев, которые пытаются покинуть охваченную войной страну, — они решили предложить в качестве убежища древний ирландский замок. Этот памятник архитектуры в графстве Голуэй (провинция Коннахт) был построен в XV веке. Об этом сообщает Sky News.

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[ + – ] Замок в Ирландии, где разместили беженцев из Украины [ + – ] Замок в Ирландии, где разместили беженцев из Украины [ + – ] Замок в Ирландии, где разместили беженцев из Украины Фото: Sky News [ + – ] Замок в Ирландии, где разместили беженцев из Украины [ + – ] Замок в Ирландии, где разместили беженцев из Украины Фото: Sky News

Хогиан зарегистрировал страницу помощи беженцам в Facebook и полетел в Польшу, откуда перевез в Замок Балиндали (Ballindooley Castle) группу из 11 жителей Днепра и Запорожья.

"Мы были эмоционально потрясены, около недели не были уверены в том, правильно ли все делаем, просто хотели им помочь, — объяснил житель Ирландии. — Сейчас уже лучше. Многие люди приходят и предлагают свою помощь.

Ранее Фокус разбирался в том, почему беженцы возвращаются в Украину из Польши и других стран и не хотят оставаться вдали от дома, и когда в Украине будет безопасно. Каждый день обратно в Украину возвращается порядка 25-30 тыс. граждан.

Напомним, что торговцы людьми охотятся на беженцев в европейских странах. Правозащитники предупреждают: растерянные, дезориентированные беженцы из Украины за рубежом могут стать жертвами сексуальной эксплуатации и похитителей. Как защитить себя в условиях эвакуации?