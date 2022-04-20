В Ірландії біженців з України поселили в замку XV століття (фото)

Житель Ірландії зареєстрував сторінку у Facebook для допомоги біженцям та перевіз із Польщі до стародавнього замку групу з 11 мешканців Дніпра та Запоріжжя.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Коли Баррі Хогіан разом із дружиною Лолою побачили кадри з України — біженців, які намагаються залишити охоплену війною країну, вони вирішили запропонувати як притулок стародавній ірландський замок. Ця пам'ятка архітектури в графстві Голвей (провінція Коннахт) побудована в XV столітті. Про це повідомляє Sky News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

[ + – ] Замок в Ірландії, де розмістили біженців із України [ + – ] Замок в Ірландії, де розмістили біженців із України [ + – ] Замок в Ірландії, де розмістили біженців із України Фото: королева Маркл Гарри [ + – ] Замок в Ірландії, де розмістили біженців із України [ + – ] Замок в Ірландії, де розмістили біженців із України Фото: королева Маркл Гарри

Хогіан зареєстрував сторінку допомоги біженцям у Facebook і полетів до Польщі, звідки перевіз до Замку Белліндулі (Ballindooley Castle) групу з 11 мешканців Дніпра та Запоріжжя.

"Ми були емоційно вражені, близько тижня не були впевнені в тому, чи правильно все робимо, просто хотіли їм допомогти, — пояснив мешканець Ірландії. — Зараз уже краще. Багато людей приходять і пропонують свою допомогу".

Раніше Фокус розбирався в тому, чому біженці повертаються в Україну з Польщі та інших країн і не хочуть залишатися далеко від дому, і коли в Україні буде безпечно. Щодня назад в Україну повертається близько 25-30 тис. громадян.

Нагадаємо, що торговці людьми полюють на біженців у європейських країнах. Правозахисники попереджають: розгублені, дезорієнтовані біженці з України за кордоном можуть стати жертвами сексуальної експлуатації та викрадачів. Як захистити себе за умов евакуації?