До Києва з офіційним візитом прибув глава уряду Ірландії (фото)

Міхал Мартін уже встиг відвідати під час свого візиту Бучу, Бородянку та Ірпінь.

У середу, 6 липня, до Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Про це повідомили у пресслужбі уряду Ірландії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відомо, що глава ірландського уряду вже відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь. Там він на власні очі побачив руйнування, які завдала мирним українським містам російська армія.

"Бомбардування та напади на мирних жителів — це не що інше, як воєнні злочини, і я використовую свій візит, щоб висловити підтримку Ірландією кроків, спрямованих на повну відповідальність тих, хто стоїть за цими нападами", — сказав Мартін.

[ + – ] Прем'єр-міністр Ірландії оглядає експозицію, присвячену злочинам російської армії в Україні

За його словами, Ірландія надаватиме всіляку підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС, а також продовжуватиме вітати і підтримувати мирних українців, які шукають порятунку від цієї війни.

Міхал Мартін також запевнив, що народ Ірландії підтримує Україну та її народ перед аморальною та терористичною війною, яку розв'язала Росія.

[ + – ] Міхал Мартін відвідує Бородянку та Ірпінь

Протягом дня прем'єр-міністр Ірландії має конкретніше обговорити з українською владою, як Ірландія та ЄС можуть підтримати теперішні та майбутні потреби України.

Нагадаємо, що наприкінці червня Ірландія заморозила активи росіян на суму 1,72 млрд євро. За інформацією журналістів, левову частину заявленої суми становлять банківські рахунки, а не яхти, літаки та вілли, як вважали раніше.

Як зазначають журналісти, на початку квітня в документах Єврокомісії повідомлялося про заморожування російських активів в Ірландії на суму лише 839 млн євро, тобто за цей час вона суттєво збільшилась.

Крім того, навіть пересічні громадяни Ірландії продовжують надавати допомогу українським біженцям. Так, у квітні ірландець Баррі Хогіан зареєстрував сторінку у Facebook для допомоги біженцям та перевіз із Польщі до стародавнього замку групу з 11 мешканців Дніпра та Запоріжжя.