Призначив Татарова: у Конгресі США вимагають пояснити безпеку переговорів з Єрмаком

Вікторія Спартц вважає, що голові ОП не довіряють "різні люди у Штатах і за кордоном". В МЗС України зголосилися конгресвумен заробити політичний капітал.

Одна з членів американського Конгресу Вікторія Спартц вимагає від президента США Джо Байдена роз'яснити процедури обачності та нагляду щодо переговорів із головою Офісу президента України (ОП) Андрієм Єрмаком. Про це йдеться у її листі до Білого дому.

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Фрагмент тексту листа Спартц приховали чорним квадратом — його зміст не можна зрозуміти. Виходячи з вступної частини, можна зрозуміти, що йдеться про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації про дії Єрмака в Україні".

Спартц просить надати інформацію про голову ОП на секретному брифінгу Конгресу 12 липня.

"Враховуючи наше матеріальне залучення до цього конфлікту, ми суворо зобов'язані звітувати перед американським народом і гарантувати, що наша допомога не потрапить до рук неправильних людей", — пише конгресвумен.

Президент України Володимир Зеленський, за її оцінкою, дуже старанно працює над створенням союзу із Заходом, зокрема, із США.

"Наш обов'язок — поінформувати його, якщо у нас з'явилися сумніви щодо ключових людей у його оточенні", — попередила політикиня.

Спартц згадала про призначення Єрмаком заступником із питань правоохоронної діяльності Олега Татарова.

"Понад рік він затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора, через що САП та НАБУ не працюють. Татаров був під слідством НАБУ в 2020 році, коли його справу було неправомірно передано звичайному прокурору та закрито. Татаров був високопоставленим співробітником поліції за колишнього президента Віктора Януковича", — зауважила вона.

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У зверненні до Байдена Спартц повідомила, що Єрмак "викликає багато побоювань у різних людей у Штатах і за кордоном".

"Вважається, що він користується великою повагою у вашого головного радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Я хотіла б, щоб ви якнайшвидше відповіли Конгресу щодо цього термінового питання, щоб підтвердити або спростувати ці твердження", — зазначила вона.

Спартц заробляє політичний капітал — що відповіло МЗС України

Дії та заяви Вікторії Спартц — це неприхована спроба повернути в американську політику класичні наративи пропаганди РФ, прокоментував лист конгресмена речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Радимо пані Спартц залишити спроби заробити додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічні маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресмена українського походження", — наголосив спікер.

Ніколенко закликав Спартц припинити "підривати механізми надання Україні військової допомоги від США". Українська влада та військове командування, за його словами, максимально відкрито взаємодіють з американськими партнерами і дають їм вичерпну інформацію про використання техніки.

Вікторія Спарц хоче шляхом бюрократизації затягнути процес, і це призведе лише до просування ЗС РФ в Україні.

"На такий сценарій тільки й розраховують у Кремлі. Упевнені, що жодні заяви та провокації не підірвуть високий рівень довіри, який встановився між Зеленським і Байденом, Єрмаком і Салліваном, (главою МЗС України) Дмитром Кулебою і (головою Держдепу) Ентоні Блінкеном, а також іншими чиновниками України та США", — резюмував Ніколенко.

Народилася у Чернігівській області — факти біографії Спартц

Вікторія Спартц народилася 1 жовтня 1978 року в місті Носівка Чернігівської області, до заміжжя носила прізвище Кульгейка. Вона закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та в 2000 році переїхала у США.

[ + – ] Республіканська партія Спартц пройшла до Конгресу від Республіканської партії

Спартц стала першою українкою, яка перемогла на виборах до Палати представників Конгресу 2020 року від Республіканської партії.

У квітні 2022 року пані конгресмен стала одним із представників американської влади, які відвідали Україну вперше після початку повномасштабної війни з РФ.

Жінка 2 дні провела у Чернігові, де разом із місцевою владою вивчала можливості відновлення міста й області.

Нагадаємо, що нещодавно Єрмак посперечався із Верховним комісаром ООН із прав людини Мішель Бачелет, яка заявила про порушення українськими військовими норм міжнародного гуманітарного права. Ставити в один ряд агресора та Україну, яка обороняється, неприйнятно, сказав глава ОП.

Глава Офісу президента 20 червня сказав, що в українському керівництві немає людей, які б хотіли підписати мирні угоди з РФ типу "Мінська-3".