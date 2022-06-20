В українському керівництві немає людей, які розглядають можливість Мінська-3, — Єрмак

Керівник ОП переконаний, що такі речі мають вирішуватись шляхом прямих переговорів на найвищому рівні, без будь-яких посередників.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що серед українського керівництва немає тих, хто б допускав варіант, за якого події в Україні закінчилися б підписанням чергових мирних угод з РФ, так званого Мінська-3. Про це повідомляє Lb.

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"На щастя, людей, які б це допускали, в нашій команді немає. Переговори можливі лише тоді, коли будуть відповідні умови <…> Це не про те, щоб когось у чомусь переконувати", — заявив голова ОП.

За словами Єрмака, не Україна розпочала цю війну, але це українська трагедія, оскільки загинуло багато людей та зруйновано міста. "Тому з нашого боку компромісів точно не буде", — зазначив він.

Також керівник ОП упевнений, що такі питання мають розв'язуватися шляхом прямих переговорів на найвищому рівні, без будь-яких посередників.

Він уточнив, що в дипломатії завжди є кулуарний, неформальний аспект, наприклад, коли справа стосується порятунку людей. Деталі поточних переговорів не розкривають, оскільки багато хто перебуває в полоні, і їх потрібно повертати. Йдеться про дітей, військових та цивільних, використовуються будь-які можливості, щоб повернути людей.

Раніше Фокус повідомляв, що Єрмак розповів про підсумки перших переговорів між лідерами чотирьох країн. Європейські політики отримали пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ. Передбачено й газове ембарго.

Також Єрмак висловився про те, як урятувати світ від продовольчої кризи. Кремлівське керівництво провокує глобальну продовольчу кризу: обстрілюють зерносховища, викрадають українське зерно. В ОП розробили план із трьох пунктів, щоб протидіяти Москві.