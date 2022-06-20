В украинском руководстве нет людей, рассматривающих возможность Минска-3, — Ермак

Руководитель ОП убежден, что подобные вещи должны решаться путем прямых переговоров на самом высоком уровне, без каких-либо посредников.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что среди украинского руководства нет тех, кто допускал бы вариант, при котором события в Украине закончились бы подписанием очередных мирных соглашений с РФ, так называемого Минска-3. Об этом сообщает Lb.

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"К счастью, людей, которые бы это допускали, в нашей команде нет. Переговоры возможны только тогда, когда будут соответствующие условия <…> Это не о том, чтобы кого-то в чем-то убеждать", — заявил глава ОП.

По словам Ермака, не Украина начала эту войну, но это украинская трагедия, поскольку погибло много людей и разрушены города. "Поэтому с нашей стороны компромиссов точно не будет", — отметил он.

Также руководитель ОП уверен, что подобные вопросы должны решаться путем прямых переговоров на самом высоком уровне, без каких-либо посредников.

Он уточнил, что в дипломатии всегда присутствует кулуарный, неформальный аспект, например когда дело касается спасения людей. Детали текущих переговоров не раскрываются, поскольку многие находятся в плену, и их нужно возвращать. Речь идет о детях, военных и гражданских, используются любые возможности, чтобы вернуть людей.

Ранее Фокус сообщал, что Ермак рассказал об итогах первых переговоров между лидерами четырех стран. Европейские политики получили предложения относительно нового пакета санкций в отношении РФ. Предусмотрено и газовое эмбарго.

Также Ермак высказался о том, как спасти мир от продовольственного кризиса. Кремлевское руководство провоцирует глобальный продовольственный кризис: обстреливаются зернохранилища, похищается украинское зерно. В ОП разработали план из трех пунктов, чтобы противодействовать Москве.