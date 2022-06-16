Зеленский завершил встречу с лидерами четырех стран ЕС: Ермак озвучил первые итоги (видео)

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, европейским политикам был переданы предложения по новому пакету санкционного давления на России. Документ включает газовое эмбарго.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Киеве завершилась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

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"Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции", — заверил глава ОП.

По его словам, европейским лидерам передали новый пакет санкционных предложений против России, подготовленный международной группой Макфола-Ермака. В седьмой пакет санкций должно войти газовое эмбарго, что позволит усилить давление на агрессора.

Прибыв в украинскую столицу, Макрон, Шольц и Драги побывали в разрушенном во время вторжения российских войск Ирпене.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что, по его данным, европейские гости привезли в Киев статус кандидата на вступление в Евросоюз. Официально объявить об этом якобы намерены на саммите руководителей ЕС, который пройдет 23-24 июня.

Визит европейских лидеров в Киев вывел из себя заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который после продолжительного молчания опять стал публично хамить. Он назвал их ценителями лягушек, ливера и макарон, добавил, что пользы посещения от Киева нет.

Что такое группа Макфола-Ермака

В апреле глава ОП Андрей Ермак совместно с Международной экспертной группой разработал план усиления санкционного давления на Россию. Помимо Ермака ее возглавляет директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности, посол Майкл Макфол.

План предусматривает активизацию действий на 10 направлениях, среди которых:

Признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма;

Полный запрет на экспорт российских энергоносителей;

Расширение санкций против финансового сектора РФ и Беларуси;

Усиление транспортных и страховых санкций;

Расширение и усиление торговых эмбарго и персональных ограничений.

В начале июня вступил в силу шестой пакет санкций Европейского союза в отношении России. Он предусматривает ограничения в покупке российской нефти, санкции в отношении некоторых банков и введение персональных санкций против окружения Владимира Путина и людей, ответственных за преступления в Буче.