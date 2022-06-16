"Хлопнули горилки и домой": Медведев отреагировал на визит в Украину Макрона, Шольца и Драги

Российский политик назвал лидеров Франции, Германии и Италии ценителями лягушек, ливера и макарон, а также заявил, что нет никакой пользы от посещения Киева.

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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на визит в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги. Он назвал лидеров трех европейских стран ценителями лягушек, ливера и макрон и добавил, что пользы посещения от Киева нет. Об этом Медведев написал в Twitter.

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Бывший премьер-министр России заявил что европейские лидеры "опять пообещали Украине вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой" и обвинил их в том, что к миру это Киев не приближает.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают", — написал он.

Напомним, это не первые агрессивные высказывания Дмитрия Медведева по отношению к Западу и Украине. 15 июня он заявил, что через 2 года на карте мира Украины может не существовать. Таким образом экс-премьер РФ отреагировал на новость о том, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о закупке сжиженного газа.

"Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" — написал он.

7 июня российский политик написал пост, где он написал что "ненавидит их" потому что "они ублюдки и выроди и хотят смерти России". Однако не стал уточнять, о ком именно идет речь. После этого глава МИД Италии Луиджи Ди Майо раскритиковал Медведева и заявил, что такие высказывания "очень опасны" и вызывают опасения.