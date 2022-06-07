Опасное заявление: Италия раскритиковала Медведева за слова о Западе

Замглавы Совбеза РФ заверил, что сделает все, чтобы оппоненты России "исчезли". В итальянском МИД призвали государство-агрессора прекратить провокации.

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо раскритиковал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева за угрозы в адрес оппонентов России. По словам дипломата, заявления российского чиновника "очень опасны" и вызывают обеспокоенность. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает агентство ANSA.

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По словам Ди Майо, заявления бывшего президента и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева "очень серьезны и опасны".

"Это неприемлемые слова, которые нас тоже сильно беспокоят, потому что они исходят от зампредседателя Совета безопасности России… Это недвусмысленные слова угрозы тем, кто настойчиво стремится к миру", — заявил премьер Италии.

Глава итальянского правительства также призвал прекратить "разжигать напряженность" при помощи провокаций и угроз. В то же время Ди Майо отметил, что подобные заявления провоцируют ненависть в отношении тех стран, которые добиваются прекращения войны в Украине.

Что за пост Медведева?

Речь идет о публикации в телеграм-канале Медведева, в которой он объяснил, почему его посты "такие резкие".

"Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", — написал замглавы Совбеза РФ.

Кто именно хочет "смерти России" чиновник не уточнил.

Отметим, что Медведев и ранее резко высказывался в своем канале. Один из недавних примеров — его пост, в котором содержится критика шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России, а европейские чиновники названы "имбецилами". Также зампредседателя Совбеза РФ несколько раз угрожал странам Запада ядерным оружием. Помимо этого Медведев однажды пригрозил представителям украинских властей похищением в ответ на задержание народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В апреле этого года Соединенные Штаты ввели против Медведева санкции в связи с его причастностью к полномасштабному вторжению российских войск в Украину.

Комментируя публикации Медведева советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк пошутил, что в российского чиновника "вселился дух" умершего лидера ЛДПР, депутата Государственной думы РФ Владимира Жириновского, который также известен своими громкими заявлениями.